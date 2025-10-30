به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات احمد الشرع، رئیس موقت سوریه، درباره وضعیت توسعه در کشورهای مصر و عراق، موجی از واکنش‌ها و بحث‌های داغ را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشت.

الشرع در کنفرانسی در ریاض با تمجید از کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، آن‌ها را «کشورهای موفق» توصیف کرد و گفت: «ما در سوریه امتیازات بسیار بزرگی داریم که اگر با چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان ترکیب شود، نوعی هم‌افزایی شکل خواهد گرفت. سوریه امروز روابطی عالی با ترکیه، عربستان، قطر و امارات دارد و به‌نظر من این‌ها کشورهایی موفق هستند.»

وی در ادامه افزود: «کشورهایی مانند مصر و عراق نیز موفقیت‌هایی دارند، اما این کشورها با تلاش مضاعف در حال حرکت هستند تا با تحولات جهانی، به‌ویژه در زمینه فناوری و تکنولوژی، همگام شوند.»

این بخش از سخنان الشرع، به‌ویژه اشاره تلویحی به عقب‌ماندگی نسبی مصر و عراق در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس، با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی روبه‌رو شد. بسیاری از کاربران این اظهارات را تحقیرآمیز دانسته و آن را نشانه‌ای از نادیده گرفتن تلاش‌های مردم و دولت‌های مصر و عراق تلقی کردند.

در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند که الشرع تلاش داشته تا بر نقش کشورهای خلیج فارس در توسعه منطقه‌ای و همکاری‌های آینده سوریه تأکید کند، اما نحوه بیان او باعث سوءتفاهم و حساسیت شده است.

