آموزش حفظ قرآن در قلب آمریکا/ پروژه ساخت مسجد ۱۲ میلیون دلاری کلید خورد

دانشآموزان مدرسه مرکز اسلامی میسون در ایالت اوهایوی آمریکا نه تنها دروس معمول مدرسه مانند ریاضی و علوم اجتماعی را فرا میگیرند، بلکه در حفظ کامل قرآن نیز آموزش میبینند.
آدام زیندانی، یکی از دانشآموزان، با بیان اینکه حفظ قرآن یکی از چالشهای بزرگ زندگیاش بوده، گفت اکنون به دیگر دانشآموزان کمک میکند تا همان مسیر را طی کنند. مادر آدام، آنیلا، یکی از موسسان این مدرسه بوده که بیشتر بهخاطر فرزندش این اقدام را انجام داده است.
آنیلا که بسیار در این مدرسه حضور دارد، به خبرنگار محلی میگوید: این مدرسه برای من و جامعهام خیلی ارزشمند است. وقتی دانشآموزان و معلمان را میبینم، میفهمم رویای ما تحقق یافته است.
یحیی هنسبهای، رهبر محلی که در زندانها مشاوره دینی میهد، حفظ قرآن را بخشی از سنت طولانی دین دانست و گفت: در این مسیر، هر حرف و کلمه در دلها حفظ میشود و این راهی برای نگهداشتن قرآن است.
همچنین مسؤولان مدرسه برنامههای گسترش و ساخت مسجد جدید ۱۲ میلیون دلاری با کلاسها و سالن نماز بزرگتر را در آغاز کردهاند و تلاش میکنند با جمعآوری کمکهای مالی، این پروژه اجتماعی و آموزشی را تکمیل کنند.
