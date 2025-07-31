به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتابخانه پاپی واتیکان با میراث فرهنگی‌ای که بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد، همچنان نقش بی‌بدیلی در زمینه دانش و پژوهش ایفا می‌کند؛ کتابخانه‌ای سرشار از نسخه‌های خطی نادر، کتاب‌های ارزشمند، سکه‌ها و مدال‌هایی که بازتاب‌دهنده تنوع تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در طول تاریخ‌اند.

این کتابخانه یکی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های جهان است و بیش از ۸۰ هزار نسخه خطی، ۳۰۰ هزار سکه و مدال، حدود ۱۵۰ هزار نقاشی و تصویر و همچنین حدود دو میلیون جلد کتاب چاپی را در خود جای داده است؛ کتاب‌هایی که از قدیم تا امروز، مرجع ارزشمندی برای محققان و پژوهشگران به شمار می‌آیند.

کتابخانه پاپی در قلب دولت‌شهر واتیکان – یکی از کوچک‌ترین کشورهای جهان – واقع شده و به گفته پدر "ماورو مانتوفانی" مدیر کتابخانه، میراثی "عظیم و عمیق‌المعنا" را در اختیار جهانیان گذاشته است. در اوایل ژوئیه امسال، کتابخانه درهای خود را به روی اعضای انجمن مطبوعات خارجی در رم گشود که در میان آن‌ها خبرنگار خبرگزاری آناتولی نیز حضور داشت.

گنجینه‌ای بی‌همتا

در بررسی تاریخ کلیسای کاتولیک درمی‌یابیم که تلاش پاپ‌ها برای ایجاد کتابخانه‌ای رسمی به قرن چهارم میلادی بازمی‌گردد. با این حال، این تلاش‌ها در قرن سیزدهم با موانعی مواجه شد و با انتقال مقر پاپ از رم، بسیاری از آثار از بین رفتند.

در سال ۱۴۷۵، پاپ سیکستوس چهارم با صدور فرمانی، رسماً تأسیس کتابخانه‌ای را اعلام کرد که امروزه به‌عنوان کتابخانه پاپی واتیکان شناخته می‌شود و یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و دینی جهان به‌شمار می‌آید. این کتابخانه در میان قفسه‌هایی با طول حدود ۵۰ کیلومتر، آثار ارزشمندی از رشته‌های مختلف همچون تاریخ، حقوق، فلسفه، علوم، الاهیات و ادبیات آن‌هم به زبان‌های گوناگون را در خود جای داده است.

مجموعه کتابخانه شامل بیش از ۸۰ هزار نسخه خطی، ۸۳۰۰ نسخه چاپ سنگی اولیه (اینگونابولا)، ۱۵۰ هزار تصویر و عکس، ۱۵۰ عدد طراحی و تمبر و بیش از ۳۰۰ هزار سکه و مدال است. همچنین دو میلیون جلد کتاب چاپی در آن نگهداری می‌شود که برخی بسیار قدیمی و برخی نیز امروزی‌اند.

از نکات جالب این مجموعه، وجود اسنادی درباره حضور تاریخی ترک‌ها و عثمانی‌ها در فرهنگ و دین اروپاست. از جمله آثار برجسته موجود، نقشه‌ای از رود نیل است که توسط مسافر عثمانی، درویش محمد زلی (اولیا چلبی) در قرن هفدهم کشیده شده و از ۲۰۰ سال پیش در کتابخانه موجود است. این نقشه اخیراً بازسازی شده و در بینال هنرهای اسلامی جده در عربستان سعودی (ژانویه تا فوریه ۲۰۲۵) به نمایش درآمد.

میراثی بزرگ و گرانبها

در تالار تاریخی "سیستینا" که با نقاشی‌های دیواری باشکوه مزین شده است، مدیر کتابخانه پاپی به خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت: کتابخانه ما گنجینه‌ای عظیم از قرن‌ها دانش است که در اختیار محققان و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی افزود: امروزه با توجه به شرایط جدید، فرآیند دیجیتال‌سازی را در اولویت قرار داده‌ایم. تاکنون ۳۰ هزار نسخه از ۸۰ هزار نسخه خطی دیجیتالی شده‌اند و از طریق وب‌سایت کتابخانه در دسترس همگان قرار دارند.

مانتوفانی در مورد نقشه رود نیل از اولیا چلبی، توضیح داد که این اثر از اسناد جالب‌توجه کتابخانه است که اخیراً ترمیم و در عربستان به نمایش گذاشته شد.

مدیر کتابخانه پاپی افزود: قانون اساسی واتیکان وظیفه حفاظت از این گنجینه را به کتابخانه سپرده تا آن را در اختیار جویندگان حقیقت قرار دهد.

چالش‌های نگهداری میراث

مدیر کتابخانه پاپی درباره چالش‌های پیش‌روی کتابخانه گفت: تهدیدات محیطی، به‌ویژه آب و آتش‌سوزی، همیشه خطر جدی برای کتابخانه‌ها محسوب می‌شوند.

او همچنین به تهدیداتی همچون گرد و غبار، کپک، و حشرات اشاره کرد که می‌توانند روند نگهداری اسناد را دشوار کنند. مانتوفانی افزون بر آن، یادآور شد که انسان نیز از طریق سرقت، آسیب عمدی یا سهل‌انگاری می‌تواند تهدید باشد.

