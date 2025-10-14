به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دوره علمی-آموزشی برنامه اسلامی ویژه جوانان با نام «یاشکیاو» در شهر کازان با حضور پنجاه شرکتکننده از مناطق مختلف جمهوری تاتارستان با هدف تربیت نسلی آگاه و توانمند در ساخت خانوادههای مستحکم اسلامی و مطابق با تعالیم شریعت آغاز شد.
در این دوره شرکتکنندگان با محتوای آموزشی جامع در زمینه ازدواج، انتخاب همسر صالح و مدیریت زندگی خانوادگی آشنا میشوند. مراسم افتتاحیه در مسجد مشهور المرجانی کازان برگزار شد و اهداف و ساختار دوره برای جوانان تشریح گردید.
این دوره هشت هفتهای شامل ارائههای تخصصی از سوی کارشناسان و علمای شناختهشده تاتارستان است و موضوعاتی همچون اصول آمادگی برای زندگی زناشویی، حقوق و مسئولیتهای زوجین، حل اختلافات خانوادگی با حکمت و مدارا، کسب روزی حلال و تأمین زندگی خانواده به روش شرعی را پوشش میدهد.
همچنین مباحث اخلاقی و تربیتی مهمی مانند نقش مرد صالح در زندگی زناشویی، طبیعت مرد و زن، مهریه، تأمین مالی اسلامی و موضوع طلاق مورد بحث جلسۀ افتتاحیه قرار گرفت.
به گفتۀ برگزارکنندگان دوره این برنامه قرار است با ارائه محتوای تعلیمی مستمر و تعامل نزدیک با اساتید، زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی جوانان مسلمان و تقویت ارزشهای اسلامی در زندگی روزمره را فراهم میکند.
