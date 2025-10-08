به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بینالمللی «دنیای قرآن» در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان، به کار خود پایان داد. این نمایشگاه که پیشتر در شهرهای مسکو، ساراتوف و سارانسکِ روسیه برگزار شده بود، در مسجد مرجانی کازان میزبان علاقهمندان به آشنایی با قرآن از تمامی سنین و پیشینهها بود.
نمایشگاه بینالمللی دنیا قرآن که بهصورت مشترک توسط اداره کل روحانیون مسلمانان فدراسیون روسیه و وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر برگزار شد، شامل بخشهای تاریخی، فیلم و محیطهای شبیهسازی شدۀ سهبعدی بود. بخشهایی نیز به نسخههای اولیه اروپایی قرآن، نسخههای مهم سنت پترزبورگ و کازان و نسخههای ویژهای همچون قرآن بریل و نسخهای که از محاصره لنینگراد (در جنگ جهانی جهانی دوم) در امان مانده بود، اختصاص یافت.
نمایشگاه «دنیای قرآن» در کازان، پایانبخش تور روسیه در سال ۲۰۲۵ بود و سازماندهندگان هماکنون دعوتنامههایی برای برگزاری آن در قفقاز، سیبری و خاور دور در سال ۲۰۲۶ دریافت کردهاند.
