به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه در سال ۲۰۲۶ میلادی میزبان مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و هنری بزرگ جهان اسلام خواهد بود.

از مهم‌ترین این رویدادها، جشنوارۀ بین‌المللی فیلم‌های مسلمانان کازان و کازان‌فروم(مجمع بین‌المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام) است. این برنامه‌ها بخشی از طرح گسترده «کازان؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام» به شمار می‌روند که با همکاری سازمان اسلامیِ آموزش، علوم و فرهنگ که نهاد مرتبط با سازمان همکاری اسلامی (OIC) است، برگزار می‌شود.

به گفتۀ وزیر فرهنگ جمهوری تاتارستان، افزون بر جشنوارۀ فیلم مسلمانان و کازان‌فروم (kazan forum)، رویدادهای متنوع دیگری نیز برگزار خواهد شد که از جملۀ آن‌ها می‌توان به جشنوارۀ بین‌المللی هنر اسلامی، جشنوارۀ جوانان فرهنگ معاصر مسلمان و جشنوارۀ بین‌المللی فیلم اسلامی اشاره کرد.

همچنین در نشست کمیتۀ سازماندهی این برنامه‌ها، اعلام شد که این رویدادهای فرهنگی و هنری در راستای اهداف سازمان همکاری اسلامی و سازمان اسلامیِ آموزش، علوم و فرهنگ با هدف معرفی غنای فرهنگی جهان اسلام، گسترش تبادلات فرهنگی، و تقویت جایگاه شهر کازان به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب، برگزار می‌گردد.

گفتنی است شهر کازان در نشست سیزدهم وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان سازمان اسلامیِ آموزش، علوم و فرهنگ که در فوریۀ ۲۰۲۴ در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد، به‌طور رسمی به‌عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶» منصوب شد.

.........

پایان پیام