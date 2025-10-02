  1. صفحه اصلی
برگزاری نمایشگاه دنیای قرآن به میزبانی شهر کازان روسیه

۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۴
کد خبر: 1733984
شهر کازان روسیه میزبان نمایشگاه دنیای قرآن خواهد بود که تا دوشنبۀ هفتۀ آتی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد مرجانی شهرکازان روسیه، میزبان مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه دنیای قرآن خواهد بود. در این مراسم، تعدادی از علمای محلی روسیه، نماینده‌ای از وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر، تعدادی از مسئولان دولتی و شهرداری کازان، اعضای کنگره جهانی تاتارها و شخصیت‌های فرهنگی و دینی حضور خواهند داشت.

این نمایشگاه به همت اداره امور دینی مسلمانان فدراسیون روسیه، وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر و اداره امور دینی مسلمانان جمهوری تاتارستان در شهر کازان برگزار می‌گردد.

نمایشگاه دنیای قرآن که در نوامبر ۲۰۲۴، با استقبال و موفقیت چشمگیری همراه شد، پیش از کازان در شهرهای مسکو، ساراتوف و سارنسک برگزار شده بود.

طبق گزارش خبرگزاری محلی کازان، نمایشگاه «دنیای قرآن» یک پروژه بزرگ معرفتی و آموزشی اسلامی است که در آن بازدیدکنندگان می‌توانند با میراث غنی قرآن کریم آشنا شوند و نسخه‌ها چاپی متعدد و دیجیتال مدرن کلام وحی را از نزدیک ببینند.

مراسم افتتاحیه در مسجد مرجانی شهر کازان روز جمعه ۱۱ مهر مصادف با ۳ اکتبر در ساعت ۱۶ به وقت محلی برگزار می‌شود و نمایشگاه در روزهای ۱۲ تا ۱۴ مهرماه مصادف با ۴ تا ۶ اکتبر (شنبه تا دوشنبۀ هفتۀ بعد) از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به وقت محلی پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

