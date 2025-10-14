به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست به اصطلاح صلح شرم‌الشیخ در مصر با حضور آمریکا، قطر، مصر و ترکیه و با امضای توافق‌نامه‌ای تحت عنوان «توافق غزه» پایان یافت.

با وجود اعلام دونالد ترامپ مبنی بر «پایان جنگ»، کاربران عرب در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های تندی نشان داده‌اند.

کاربران عرب درباره نشست شرم‌الشیخ؛ آن را «نمایشی دیپلماتیک و خیالی» دانستند و نوشتند: صلح شرم‌الشیخ فقط یک واقعیت مجازی دیگر از خیال‌پردازی‌های ترامپ است.

برخی به پیروزی مقاومت در برابر تجاوز و وحشیگری اشاره کردند و نوشتند: توقف جنگ نتیجه پایداری مردم و رزمندگان غزه بود، نه توافقات سیاسی.

بسیاری از کاربران، این نشست را «یک نمایش دیپلماتیک در خدمت قدرت‌های بزرگ» دانستند.

کاربران زیادی نیز به این نکته اشاره کردند که: تا زمانی که آزادی و حقوق کامل فلسطینی‌ها تضمین نشود، صلحی واقعی وجود نخواهد داشت.

.....................

