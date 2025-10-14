به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست شرم الشیخ روز گذشته ـ دوشنبه ـ با حضور بیش از ۲۰ تن از رهبران و مقامات کشورها با هدف نهایی کردن توافقی جامع برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه و به دعوت مشترک مصر و آمریکا برگزار شد.

«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل از عدم مشارکت در این نشست خبر داد، همچنین جنبش حماس از طریق یکی از مقام‌هایش اعلام کرد که در این مراسم شرکت نخواهد کرد. «سید عباس عراقچی»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با اعلام دریافت دعوت رسمی از مصر برای حضور «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور ایران در نشست شرم الشیخ گفت که ایران این درخواست را رد کرده است.

در همین زمینه «خالد عبدالمجید»، دبیرکل ائتلاف جنبش ملی فلسطین در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به تشریح و تحلیل ابعاد طرح ترامپ و اهداف آن و همچنین علل عدم مشارکت برخی طرف‌ها در این نشست پرداخت.

ابنا: ارزیابی شما از اجلاس شرم الشیخ و طرف‌هایی که در آن شرکت کردند، چیست؟

نشست شرم‌الشیخ، تعدادی از کشورهای عربی، اسلامی و اروپایی را برای حمایت از طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه و پروژه او برای خاورمیانه جدید که او آن را مسیری برای صلح در منطقه توصیف کرد، بسیج کرده است.

علاوه بر این، کشورهای شرکت‌کننده باید به‌عنوان کشورهای اهداکننده برای بازسازی نوار غزه در چارچوب پروژه‌های اقتصادی حاضر شوند که ترامپ بر آنها نظارت خواهد کرد.

کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا بر این اساس که دیدگاه ترامپ برای نوار غزه، اقتصادی و مبتنی بر منافع مالی است، در دوره آینده به دنبال فشار بر کشورهای تولیدکننده نفت و اروپایی‌ها برای پرداخت میلیاردها دلار که حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، برای بازسازی و مقدمات امنیتی که از رژیم صهیونیستی محافظت می‌کند، تلاش خواهد کرد.

ابنا: با توجه به اینکه این ابتکار از سوی ترامپ مطرح شده، به نظر شما هدف واقعی رئیس جمهور آمریکا از طرح آن چه بود؟

این سرپوشی بر طرح ترامپ برای غزه و منطقه و دیدگاه اوست مبنی بر اینکه طرف های حاضر، تأمین‌کنندگان پروژه بازسازی در نوار غزه هستند.

این نشست همچنین پوششی برای دیدگاه ترامپ درباره ترتیبات جدید خاورمیانه و پروژه‌ او در کشورهای منطقه است و بر فرآیندهای عادی‌سازی، انعقاد توافق‌نامه‌ها یا گسترش توافق‌نامه‌های ابراهیم در منطقه با تعدادی از کشورهای عربی سرپوش می‌گذارد.

ابنا: آیا نشست شرم‌الشیخ همانطور که در بیانیه پایانی آن آمده و توسط مصر، ایالات متحده، قطر و ترکیه امضا شد، ضامن صلح پایدار در منطقه خواهد بود؟

کشورهای ضامن این توافق عبارتند از چهار کشور ایالات متحده، مصر، ترکیه و قطر که توافق‌نامه ضمانت‌ها را امضا کردند، با این حال به نظر من، کشورهای دیگر اضافی هستند و به‌عنوان شاهدان دروغین عمل می‌کنند و تمام سناریوهایی را که آمریکا در غزه و منطقه به دنبال تحمیل آن است، پوشش می‌دهند. من معتقد نیستم که این کشورها یا پروژه صلح پایدار در منطقه آسان باشد، بلکه با موانع و مشکلات فروانی روبرو است.

اگر حقوق مردم فلسطین به رسمیت شناخته نشود و راه‌حل‌های عادلانه و جامع برای مسئله فلسطین ارائه نشود، هیچ صلح یا ثبات پایداری برای رژیم صهیونیستی یا منطقه وجود نخواهد داشت.

ابنا: چرا طرف اسرائیلی از یک سو و حماس و ایران از سوی دیگر شرکت نکردند؟

درباره طرف اسرائیلی و عدم مشارکت آن باید گفت که اگر نتانیاهو در این نشست شرکت می‌کرد، تعدادی از کشورهای عربی در تنگنا و دردسر قرار می‌گرفتند. همچنین، این سناریو طراحی شده بود که ترامپ به «عبدالفتاح السیسی»، همتای مصری خود بگوید از نتانیاهو برای شرکت در نشست دعوت کند و او نپذیرد. طرح بهانه‌هایی چون شرکت در مراسم دینی صرف توجیهی بیش نبود. همه این سناریوها صرفا تلاشی برای حفظ آبروی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی بود.

در مورد جنبش حماس باید گفت که نه ایالات متحده و نه اروپایی‌ها مایل به شرکت این جنبش نبودند. متأسفانه، حتی برخی از کشورهای عربی نیز چنین تمایلی نداشتند. علاوه بر این، هنوز امیدی وجود داشت که تشکیلات خودگردان فلسطین در آینده نقشی ایفا کند. بنابراین، از «محمود عباس»، رئیس تشکیلات برای شرکت در نشست دعوت شد. او فقط با حضور نمایشی به ترامپ سلام کرد و در نهایت سالن را ترک کرد.

ایران نیز به رغم دعوت سیسی در این نشست شرکت نکرد، این درست بود، چرا که ایران نمی‌خواست به‌عنوان پوششی برای پروژه‌های ایالات متحده، طرح آن و اقدامات و سناریوهای طراحی شده توسط اسرائیل و آمریکا چه در مورد نوار غزه و چه درباره آینده و نقش آتی در عادی‌سازی روابط و گسترش توافق های ابراهیم در منطقه مشارکت داشته باشد. ایران نمی‌خواهد به عنوان شریکی در این روند سیاسی خطرناک باشد که بر مردم فلسطین و ملت‌ها و کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد.

ابنا: اجرای توافق آتش‌بس در غزه و آینده آن را چگونه می‌بینید؟

معتقدم که روند توافق و طرح ترامپ برای نوار غزه با برقراری آتش‌بس آغاز و جنگ در نوار غزه با معامله تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی، ورود کمک‌ها و بازگشایی گذرگاه‌ها متوقف شد. این مکانیسم ممکن است برای مدتی به‌طور عادی پیش برود، زیرا جهان دیگر نمی‌تواند آنچه نتانیاهو و دولتش انجام می‌دهند را تحمل کند.

نتانیاهو در دستیابی به اهداف خود در نوار غزه شکست خورد و آنچه در کنست و طی سخرانی ترامپ و نتانیاهو رخ داد، مبنی بر اینکه اسرائیل به پیروزی مطلق و دست یافته و اهدافش را با حمایت ایالات متحده به طور کامل محقق کرده است، همه این موارد یک توهم و تلاش برای حمایت از نتانیاهو در داخل رژیم صهیونیستی است. هیچ پیروزی یا تحقق اهدافی برای رژیم صهیونیستی حاصل نشده است.

برعکس، اسرائیل به رغم ویرانی، کشتار و جنگ نسل‌کشی علیه غزه، به دلیل پایداری ملت بزرگ فلسطین در نوار غزه، مقاومت شجاعانه در مقابله با نیروهای ارتش اشغالگر صهیونیستی، ناتوانی ارتش این رژیم در کنترل نوار غزه و تلفات وارده در صفوف آنها، در دستیابی به اهداف خود شکست خورده است.

علاوه بر این، عملیات پشتیبانی و تدارکاتی ارائه شده توسط محور مقاومت به ویژه حزب‌الله لبنان و نیروهای یمن در دریای سرخ و پشتیبانی میدانی آنها از طریق شلیک موشک‌ها و پهپادها و همچنین پیامدهای تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، پاسخ گسترده و دردناک ایران به رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت نیروهای حشد الشعبی در عراق و جنبش جهانی ملت‌های آزاده عامل دیگری در منزوی شدن اسرائیل بوده‌اند.

به نظر ما، اجرای مرحله اول توافق به‌طور عادی پیش خواهد رفت. با این حال، مشکلات و موانع بزرگی پیش روی مرحله دوم وجود دارد. مرحله دوم مربوط به ترتیبات در نوار غزه و فشار برای تحویل سلاح و محدود کردن آنها به نوار غزه است که به مفهوم حذف نقش سیاسی حماس و نیروهای مقاومت و همچنین نیروهای داخل کشور است.

طرح ترامپ، پروژه‌ای برای قیمومیت و سرپرستی بین‌المللی، متأسفانه عربی و منطقه‌ای با انتصاب «تونی بلر» به‌عنوان استاندار نوار غزه است. علاوه بر این قرار است نیروهای امنیتی، چه آمریکایی، عربی، ترکی یا ملیت‌های دیگر در نوار غزه مستقر شوند که این امر توسط مردم فلسطین و مقاومت فلسطین رد می‌شود. بنابراین، موانع بزرگی در رابطه با مرحله دوم توافق یا طرح ترامپ وجود دارد.

ترامپ از طریق نشست شرم‌الشیخ تلاش کرد تا چارچوبی برای اعمال فشار بر حماس، مقاومت فلسطین و مردم فلسطین طراحی کند. او همچنین تلاش کرد تا با ارائه کمک، برگزاری کنفرانس و دادن وعده‌های دروغین از سوی ایالات متحده و متأسفانه همچنین از سوی کشورهای عربی و اروپایی، مردم فلسطین را اغوا کند. این وعده‌ها بدون هیچ ضمانتی داده شده‌اند، بنابراین ما این وضعیت را در طول اجرای مرحله دوم زیر نظر خواهیم داشت.

از آنجا که ایالات متحده و به‌ویژه ترامپ عملیات فریب بزرگی را علیه بسیاری از کشورها و قدرت‌های منطقه انجام داده‌اند و علاوه بر آن، رژیم صهیونیستی و نتانیاهو به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند، همانطور که در برخورد با بسیاری از کشورهای عربی رخ داده است، موضوعی که در مرحله دوم رخ خواهد داد، با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.

ابنا: روزهای پیش‌رو را برای مردم فلسطین و مقاومت چطور می‌بینید؟

مردم فلسطین زنده و استوار هستند و در هر مرحله مبارزه و مقاومت خود را تجدید می‌کنند. بله، ما با مرحله جدیدی روبرو خواهیم شد، اما آنها قادر نخواهند بود مردم فلسطین را تسلیم برنامه‌ها و پروژه‌های خود کنند. پس از این مرحله از آتش‌بس، داخل رژیم صهیونیستی دچار فرسایش خواهد شد. ما آنچه را که بسیاری از سیاستمداران، نخبگان سیاسی، مراکز تحقیقاتی و افسران بازنشسته در مورد آنچه در دو سال گذشته اتفاق افتاده است، دنبال می‌کنیم.

آنها نتوانستند به اهداف خود دست یابند. دریای غزه، دریایی برای مردم فلسطین باقی ماند و مردم فلسطین در سرزمین خود در غزه و در کرانه باختری باقی ماندند و کرانه باختری صرف نظر از آنچه اشغالگران انجام می‌دهند، برای مردم آن باقی ماند. آنها در آواره کردن فلسطینی‌ها نه از غزه و نه از کرانه باختری موفق نشدند. آنها قادر نبوده و نخواهند بود که مردم فلسطین را رام نقشه‌های رژیم صهیونیستی کنند.

برعکس، ما معتقدیم که شمارش معکوس برای فروپاشی داخلی آن آغاز شده است. جهان در تاریخ معاصر هرگز شاهد چنین انزوایی که برای سیاست اسرائیل رخ داده نبوده است.

.....................

پایان پیام