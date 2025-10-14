به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر راشد الراشد در رشته توییتهای خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، درباره پایان کنفرانس صلح شرمالشیخ نوشت که این نشست بدون آنکه به جوهره واقعی صلح نزدیک شود، به پایان رسید. او تأکید کرد که آنچه جهان مشاهده کرد، صرفاً یک «نمایش ترامپی» بود؛ نمایشی از قدرت و دیکتهکردن خواستهها، نه گفتوگو و نه ارائه راهحلهای واقعی.
این اندیشمند بحرینی با اشاره به محتوای سخنان رهبران حاضر در اجلاس افزود: در هیچیک از بیانیهها و سخنرانیها اشارهای به کشتهشدن ۶۵ هزار غیرنظامی – که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند – نشد.
به گفته او، سران کشورها عامدانه از ذکر حق ملت فلسطین برای تشکیل کشور مستقل خود خودداری کردند.
وی ادامه داد که کنفرانس شرمالشیخ به صحنهای دیپلماتیک تبدیل شد که در آن «ترامپ با تحقیر آشکار قواعد بینالمللی، کارگردان اصلی نمایش بود و حاضران تنها نقش تماشاگر را ایفا میکردند».
راشد الراشد خاطرنشان کرد که حاکمان شرکتکننده در این نشست، نه شریک تصمیمسازی بلکه «دکور سیاسی» بودند که صرفاً برای زیباسازی صحنهای از پیش طراحیشده در واشنگتن به کار گرفته شدند.
وی در توصیف ماهیت این نشست گفت: «آنچه در شرمالشیخ رخ داد، چهره واقعی صلحی را نشان داد که امروز تبلیغ میشود؛ صلحی بدون عدالت و کنفرانسی بدون حضور فلسطین. جهان این نمایش را دید و پیام آن را دریافت.»
الراشد افزود: «این اجلاس چیزی جز بازپخش نسخهای کهنه از سیاست آمریکا نبود؛ وعدهها فراوان بود اما محتوا تهی. قربانیان از تصویر حذف شدند، در حالی که دوربینها بر صندلیهای طلایی متمرکز بودند.»
وی از غیبت کامل جنبه انسانی در سخنان سران نیز انتقاد کرد و نوشت: «هیچکس از مادران غزه، کودکان آواره و شهرهایی که بمباران میشوند اما از آنها خواسته میشود به نام صلح سکوت کنند، سخنی نگفت.»
این اندیشمند در پایان تأکید کرد که کنفرانس شرمالشیخ بدون دستاورد پایان یافت، اما پرسش اخلاقی همچنان باقی است: «کدام صلح بر ویرانههای عدالت بنا میشود؟» او خاطرنشان کرد: «جهان نمایش ترامپ را دید، اما صلحی نشنید؛ بلکه تهدید و تکبر نسبت به ایران و چند کشور دیگر را شنید.»
..............................
پایان پیام/
نظر شما