به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین موسی احمدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو شیراز، با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی‌ها، از افت عملکرد نیروگاه‌های برق‌آبی خبر داد و اظهار کرد: نیروگاه‌های هسته‌ای نیز در شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای مصرفی نیستند. همچنین، با توجه به افزایش مصرف گاز در فصل زمستان، نیروگاه‌های حرارتی نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.

رئیس کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر در سیاست‌های انرژی، اعلام کرد که تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در دستور کار قرار گرفته و در برنامه توسعه ملی نیز سهم مشخصی برای این منابع در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول همچنین از مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های پاک خبر داد.

به گفته وی، مصرف‌کنندگان این حوزه در اولویت بهره‌برداری از برق تولیدی قرار دارند و مازاد تولید نیز از طریق بازار بورس خریداری خواهد شد.

در ادامه، رئیس کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به حمایت دولت از تجهیز سازمان‌ها و نهادهای دولتی به پنل‌های خورشیدی اشاره کرد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر پایداری انرژی دانست.

