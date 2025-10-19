به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا کرمی امروز در آیین قرعهکشی عمره دانشگاهیان استان فارس که در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار شد، با اشاره به اهمیت این سفر معنوی اظهار کرد: عمره دانشگاهیان یکی از مأموریتهای دیرینه و اثرگذار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاست و از خاطرهانگیزترین برنامههای دوران دانشجویی به شمار میآید.
وی افزود: تجربه زیارت خانه خدا در جوانی، تحولی عمیق در نگرش و رفتار دانشجویان ایجاد میکند و آغازگر مسیر جدیدی در زندگی آنان خواهد بود. نهاد نمایندگی تلاش دارد با فراهمسازی شرایط اعزام، این فرصت معنوی را برای نسل جوان گسترش دهد.
استقبال گسترده دانشگاهیان فارس از عمره دانشجویی
حجتالاسلام سجاد نیکخو، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز، با اشاره به استقبال چشمگیر دانشگاهیان فارس از ثبتنام در بیستویکمین دوره عمره دانشجویی گفت: این دوره که پس از یک دهه وقفه برای دومینبار برگزار میشود، با ثبتنام بیش از پنجهزار نفر از دانشگاههای استان فارس همراه بوده است.
وی اعلام کرد: با موافقت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، سهمیه استان فارس نسبت به سال گذشته دو برابر شده و بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاهیان این استان در قالب شش کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
از این تعداد، ۵۰۰ نفر از طریق سامانه ثبتنام و ۴۰ نفر از شرکتکنندگان در مراسم قرعهکشی ۲۷ مهر بهصورت حضوری انتخاب شدند.
سهمیهبندی دانشگاهها در اعزام عمره
براساس سیاستهای ابلاغشده، سهمیه اعزام دانشگاهیان بدین صورت ۳۰ درصد برای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، ۳۰ درصد برای دانشگاههای علوم پزشکی، ۳۰ درصد برای دانشگاه آزاد اسلامی و ۱۰ درصد برای مؤسسات آموزش عالی تقسیم شده است.
طبق اعلام مسئولان، نتایج نهایی قرعهکشی عمره دانشگاهیان استان فارس روز دوشنبه ۲۸ مهر از طریق سایت «لبیک» منتشر خواهد شد و پذیرفتهشدگان میتوانند مراحل بعدی اعزام خود را مطابق اطلاعیههای ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان پیگیری کنند.
