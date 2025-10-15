 روایتگری ترامپ از آتش بس غزه متوهمانه است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی در شبکه ایکس، نوشت: ترامپ وقیحانه تلاش میکند واقعیت «آتش بس برخاسته از قدرت مقاومت» را با تصویر دروغین «آتش بس برخاسته از نسل کشی» جایگزین سازد.
رئیس جمهور آمریکا در حالی از نقش متوهمانه کشورش در صلح سخن میگوید که پرونده کشتار بی رحمانه مردم غزه با سلاحهای آمریکایی در سایه وتوی چندین باره آتش بس در شورای امنیت توسط واشنگتن تاابد مفتوح است.
