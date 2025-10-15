به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، از اعضای ارشد حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در سخنانی با اشاره به مسئله فلسطین گفت: موضع ما درباره رژیم غاصب اسرائیل همان موضعی است که محمدعلی جناح، بنیان‌گذار پاکستان، داشت. ما اسرائیل را رژیمی نامشروع می‌دانیم.

وی تأکید کرد: به برکت خون پاک شهدای فلسطین، امروز مسئله فلسطین به بزرگ‌ترین و بنیادی‌ترین مسئله انسانی در جهان تبدیل شده است.

دومکی افزود: موضع ۲۵۰ میلیون شهروند پاکستانی در برابر اسرائیل همان موضع بنیان‌گذار کشور است. ما اسرائیل را رژیمی غاصب و غیرقانونی می‌دانیم و طرح موسوم به راه‌حل دوکشوری را که به اشغال سرزمین فلسطین مشروعیت می‌دهد، جنایتی سنگین تلقی می‌کنیم.

دومکی در پایان گفت: مجلس وحدت مسلمین به مرکز امید ملت پاکستان تبدیل شده است. دفاع از قانون اساسی، حاکمیت قانون، حمایت از ملت مظلوم فلسطین، موضع‌گیری قاطع در برابر استکبار جهانی (آمریکا و اسرائیل) و پاسداری از استقلال و پیشرفت پاکستان از ارکان اساسی دیدگاه و رسالت مجلس وحدت مسلمین است.



..............

پایان پیام/ 218

