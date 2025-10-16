تمرکز دشمن بر دو محور تغییر باورها و تغییر سبک زندگی و لزوم هوشیاری روحانیت در برابر این تهاجم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در چهارمین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی «مسیر بندگی» که سه‌شنبه شب، پس از نماز عشا، در دفتر آیت‌الله محسن فقیهی برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی، با محوریت آیه شریفه ۴۵ سوره انفال، به تبیین دو عامل بنیادین در تحقق فلاح و رستگاری پرداخت: ثبات قدم در مواجهه با دشمن و ذکر فراوان خداوند.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به فضای نزول آیه در جنگ احد، ثبات را به عنوان نخستین شرط رستگاری معرفی کرد و گفت: ثبات در سه حوزه قول، قدم و قلب از ارکان پایداری در مسیر حق است. این ثبات، فراتر از صبر و استقامت است و در آیات و روایات، جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با ذکر نمونه‌هایی از تاریخ اسلام، از جمله زبیر، حجر بن عدی، عمر بن حمق و میثم تمار، بر اهمیت پایداری در مواضع دینی و ولایی تأکید کرد و افزود: در زیارت عاشورا، دعای «ثبّت لی قدم صدق» دو بار تکرار شده است که این نشان از اهمیت ویژه ثبات در مسیر حق دارد.

دکتر رفیعی در ادامه سخنان خود، پنج عامل ضد ثبات را برشمرد که مانع پایداری انسان در مسیر بندگی می‌شوند و ادامه داد: اولین عامل، تلوّن و نفاق در مواضع است. با توجه به خطبه ۱۸۴ نهج‌البلاغه، تلوّن از نشانه‌های منافقین است. افرادی که در هر جمعی رنگ عوض می‌کنند، فاقد موضع ثابت هستند. نماز را پشت سر علی (علیه‌السلام) افضل می‌دانند و غذا را با معاویه لذیذتر. این تلوّن، آفت ثبات است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم دومین عامل را تسویف و تفریط در عمل دانست. وی با استناد به روایت «ایاک و التسویف»، تأکید کرد که فردا فردا کردن، انسان را از عمل بازمی‌دارد و فرصت بندگی را از بین می‌برد.

تردید در شناخت حق، سومین عامل مورد اشاره ایشان بود. استاد اخلاق حوزه با ذکر ماجرای حارث در جنگ صفین، تردید را مانع حضور در جبهه حق دانست و گفت: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: تو اصلاً حق و باطل را نمی‌شناسی. شناخت حق، مقدمه شناخت اهل حق است.

وی با اشاره به توجیه‌گری برای ترک وظیفه، آن را عامل بعدی معرفی کرده و با اشاره به آیات مربوط به جنگ تبوک، توجیه‌هایی مانند بی‌حجابی زنان رومی یا نبود حفاظ در خانه را بهانه‌هایی برای فرار از جهاد دانست و گفت: قرآن این توجیه‌ها را رد می‌کند و آن‌ها را دروغ‌گویانی معرفی می‌کند که قصد فرار دارند.

تهاون و سستی در اجرای امر الهی، آخرین عامل مورد اشاره دکتر رفیعی بود. وی با استناد به روایت «من تهاون بأمر الله أهانه الله یوم القیامة»، سستی را عامل بی‌ثباتی در مسیر بندگی دانست و نسبت به بی‌تفاوتی در برابر تکالیف الهی هشدار داد.

در بخش دوم سخنان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی به بررسی موانع ذکر الهی پرداخت و سه عامل اصلی را در این زمینه معرفی کرد: نفوذ شیطان واین که شیطان با نفوذ در قلب انسان، او را از یاد خدا بازمی‌دارد. همچنین اشتغال به اولاد و اموال که با توجه به آیه «لا تلهکم أموالکم ولا أولادکم عن ذکر الله» بسیاری از افراد به خاطر فرزندان و اموال، از مسیر بندگی منحرف می‌شوند. آرزوهای طولانی و سرگرمی‌های لهوآلود، مانند موسیقی‌های مبتذل و قمار هم از عوامل غفلت از ذکر خداوند است.

در بخش پایانی جلسه، دکتر رفیعی با اشاره به تلاش دشمنان در تغییر باورها و سبک زندگی مسلمانان، از جمله تبلیغ مسیحیت تبشیری و ترویج فرهنگ سگ‌آوری، خواستار هوشیاری نخبگان دینی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی شد. وی گفت: دشمن امروز بر دو محور تمرکز دارد: تغییر باورها و تغییر سبک زندگی. روحانیت باید در برابر این هجمه‌ها فعال و هوشیار باشد.

در پایان این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی ضمن دعا برای توفیق ثبات در مسیر بندگی، از دفتر آیت‌الله فقیهی به عنوان میزبان این جلسات اخلاقی تقدیر کرد و یادآور شد که این سلسله جلسات، سه‌شنبه شب هر هفته پس از نماز عشا در دفتر معظم‌له واقع در صفاییه کوی ۲۵ با ارائه اساتید برجسته و حضور اساتید و فضلا و مردم علاقه‌مند ادامه خواهد یافت.

