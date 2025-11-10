به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای سلسله جلسات اخلاقی «مسیر بندگی»، سهشنبه این هفته جلسه اخلاق با سخنرانی آیتالله دکتر احمد بهشتی برگزار میشود.
این برنامه به همت دفتر آیتالله محسن فقیهی تدارک دیده شده است.
این جلسه معنوی با حضور اساتید، علما، طلاب و عموم مردم برگزار خواهد شد و فرصتی برای بهرهمندی از آموزههای اخلاقی فراهم میآورد.
آیتالله احمد بهشتی در این نشست به تبیین برخی مباحث اخلاقی مورد نیاز جامعه خواهد پرداخت و بر اهمیت عمل به آموزههای اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید خواهد کرد.
زمان و مکان برگزاری جلسات
لازم به ذکر است که این سلسله جلسات اخلاقی هر سهشنبه بعد از نماز عشا در دفتر آیتالله محسن فقیهی واقع در قم، خیابان صفاییه، کوی ۲۵ ویژه برادران برگزار میشود.
