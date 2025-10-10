به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محسن فقیهی در دیدار جمعی از طلاب خواهر حوزه علمیه قم، با تأکید بر نقشآفرینی بانوان در مسیر تعالی جامعه اسلامی، سه رکن اساسی رشد معنوی و اجتماعی را «علمآموزی»، «تهذیب نفس» و «بصیرت سیاسی» معرفی کرد.
این فقیه عالیقدر در دیدار جمعی از طلاب حوزه علمیه خواهران آیت الله شهید غفاری قم، با استناد به آیه شریفه «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون»، علم را مقدمهای ضروری برای عمل صالح دانست و تاکید کرد: کسی که علم ندارد، نمیتواند عمل صحیح انجام دهد. علمآموزی، وظیفهای همگانی است و در تحلّی به زینت علم، مرد و زن با هم مساویاند.
استاد دروس خارج حوزه های علمیه با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی، امکان رسیدن بانوان به مقام مرجعیت مخصوصاً در مسائل مربوط به زنان را نشانهای از ظرفیت عظیم علمی آنان دانست و افزود: خانمها نیز میتوانند با تلاش، پشتکار و تقوا، به درجات عالیه علمی تا مرجعیت دست یابند.
معظم له با ذکر خاطراتی از والده بزرگوارشان، ایشان را نمونه بانوی مسلمان دانشمند، متعهّد و خانوادهدار معرفی کرد که در کنار تربیت پنج فرزند و انجام امور منزل، آثار علمی ارزشمندی همچون شرح لمعه، کفایه و رسائل را به رشته تحریر درآوردهاند.
آیتالله فقیهی با انتقاد از استفاده بیرویه و وقت گذراندن طولانیمدت در فضای مجازی، افراط در آن را عامل اتلاف وقت و تهدید اخلاقی دانست و نسبت به مخاطرات فرهنگی تربیتی آن هشدار داد.
در ادامه این جلسه، استاد اخلاق حوزه های علمیه، نماز شب را کلید توفیقات علمی و معنوی دانست و با اشاره به آیه شریفه «و من اللیل فتهجّد به نافلة لک»، بانوان طلبه را به اهتمام در انجام این عبادت نورانی توصیه کرد. وی با ذکر خاطرهای از مادرش که در فراق نماز شب گریه میکرد، عشق به عبادت را عامل رشد معنوی دانست.
فقیه عالیقدر، تهذیب نفس را دومین مرحله پس از علمآموزی معرفی کرد و با تأکید بر اجتناب از گناهان زبانی همچون غیبت، تهمت و دروغ، اخلاق نیکو را لازمه رشد معنوی دانست. وی در ادامه، بصیرت سیاسی را سومین رکن تعالی بانوان طلبه برشمرد و با اشاره به نقشآفرینی زنان در انقلاب اسلامی، آنان را به شناخت دقیق حق و باطل و حضور فعال در عرصه جهاد تبیین دعوت کرد. معظمله بیان داشت: اگر عالم باشیم و مهذب، ولی بصیرت نداشته باشیم، ممکن است ناخواسته به جامعه آسیب بزنیم.
وی در بخش دیگری از توصیه های خود، جهاد تبیین را وظیفهای همگانی دانست و با تأکید بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر، بانوان طلبه را به هدایت و آگاهیبخشی به دیگران، بهویژه در موضوع حجاب و عفاف، توصیه نمود. وی اظهار داشت: با محبّت و منطق، شما طلاب خواهر محترم و بزرگوار، خانمهای کم حجاب و بیحجاب را آگاه کنید و راه صحیح را به آنها نشان دهید. این همان جهاد تبیین است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند.
معظم له در پایان، با دعای خیر برای مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و عزّت جامعه اسلامی، از بانوان طلبه خواست با علم، تهذیب و بصیرت، رضایت امام زمان ارواحنا فداه را جلب کرده و در مسیر هدایت جامعه گام بردارند.
