به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی و نقد کتاب تاریخ و سیره اجتماعی و فرهنگی اهل بیت(ع) از امام صادق(ع) تا امام زمان(عج) از سوی معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی و با همکاری مرکز نشر المصطفی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدیان دلاویز نگارنده اثر در بخش نخست به معرفی کتاب پرداخت و توضیحاتی درباره تدوین این اثر ارائه نمود و گفت: تلاش کردیم این اثر کار جدیدی از لحاظ محتوا و ساختار باشد و در تدوین آن از شیوه جدیدی بهره برده شد.

نویسنده کتاب با تقدیر از همکاری‌های علمی همسر خویش در تدوین این اثر اظهار داشت: روش نگارش این اثر ترکیبی از روش کلامی، روایی، تاریخی و عقلی است.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین الهی‌تبار، به نقد اثر پرداخت و گفت: تدوین این اثر ارزشمند و گرانسنگ جای تقدیر و تشکر دارد. اکنون با ویرایش نخست کتاب مواجه هستیم و مواردی که به عنوان نقد مطرح می شود، انشالله موجب کمال اثر خواهد بود.

وی در ادامه به تعریف و بیان تفاوت میان امر فرهنگی و امر اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: ما در مطالعه تاریخ اجتماعی سعی بر ملاحظه تحولات اجتماعی در یک مقطع زمانی را داریم و در این مطالعات، باید سیر تغییرات به روشنی دیده شود.

ناقد کتاب ادامه داد: هرچند این کتاب یک درسنامه آموزشی به شمار می آید اما انتظار می رود مطالب به ویژه در بخش‌ مباحث مقدماتی، در سطح بالاتری از لحاظ علمی ارائه گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین الهی‌تبار تمرکز بیشتر بر تعاملات بجای تحولات اجتماعی را یکی از ضعف‌های اثر دانست و افزود: برخی مباحث کتاب در جای مناسب‌خود قرار ندارد برای مثال موضوع آموزش در بخش سیره فرهنگی کتاب بیان شده است اما جای آن در حوزه امور اجتماعی است.

