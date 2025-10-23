کتاب «خورشید هشتم» توسط نشر عقیله عشق منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «خورشید هشتم» "نقش آفرینی امام رضا علیه السلام در فرهنگ و تمدن عصر اول عباسی" توسط نشر عقیله عشق منتشر شد.

کتاب خورشید هشتم نقش آفرینی امام رضا علیه السلام در فرهنگ و تمدن عصر اول عباسی اثر پژوهشی و در عید حال روایی است که با هدف بازنمایی زندگی، اندیشه، سیره و نقش آفرینی امام رضا علیه السلام در فرهنگ و تمدن عصر اول عباسی نگاشته شده است. این کتاب با نگاهی جامع به ابعاد مختلف حیات فردی علمی فرهنگی و سیاسی آن حضرت علیه السلام پرداخته و تلاش کرده است سیمای روشنی از جایگاه امام هشتم شیعیان در تاریخ اسلام ارائه دهد.

محور اصلی کتاب، بررسی ابعاد گوناگون زندگی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام از دوران حضور در مدینه تا هجرت به خراسان و واقعه ولایت عهدی می باشد، بنابراین نویسنده با تکیه بر منابع معتبر تاریخی و روایی به جایگاه علمی امام رضا علیه السلام، مناظرات ایشان با دانشمندان و ادیان مختلف، سیره اخلاقی و معنوی آن حضرت و نیز نقش بی بدیل ایشان در شکل دهی به فضای فرهنگی و تمدن عصر عباسی پرداخته است. این کتاب علاوه بر ارائه یک روایت تاریخی جنبه های تحلیلی و معرفتی نیز دارد و می کوشد مخاطب را با پیام های جاودانه حیات امام رضا علیه‌السلام آشنا سازد.

انگیزه اصلی نویسنده از نگارش و تدوین این کتاب، تبیین نقش امام رضا علیه السلام در تاریخ اسلام و بازخوانی میراث فرهنگی فکری و فرهنگی ایشان برای نسل امروز است. نویسنده در مقدمه تاکید می کند که زندگی و اندیشه امام رضا علیه السلام همچنان الهام بخش جامعه اسلامی در زمینه های معرفتی، اخلاقی و اجتماعی است و باید این گنجینه به زبان روز و برای عموم مخاطبان بازگو شود.

نویسنده این اثر ارزشمند محمد تقی سازندگی از پژوهشگران حوزه تاریخ و تمدن اسلامی و سیره اهل بیت علیهم السلام هست که پیش تر نیز آثاری در زمینه تاریخ تشیع و مطالعات فرهنگی دینی منتشر کرده است در این کتاب وی کوشیده است با بهره گیری از منابع کهن شیعی و سنی نگاهی مستند و در عید حال روان به زندگی امام هشتم علیه‌السلام ارائه دهد، لذا قوت تدوین این کتاب در تبیین و تحلیل و ارائه سبب شد تا رتبه دوم کشوری در جشنواره رضوی در مشهد مقدس را به خود اختصاص دهد.

این اثر ارزشمند علاوه بر غنای علمی، نثری روان و جذاب دارد و می تواند در رسانه و محافل فرهنگی به عنوان منبعی الهام بخش و معرفت افزا برای عموم مردم و جامعه علمی معرفی شود. علاقه مندان جهت تهیه کتاب و ارتباط با ناشر می توانند با شماره ۰۹۳۰۶۲۵۵۴۰۵ تماس حاصل نمایند.

