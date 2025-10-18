به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد نزال از مسئولان ارشد جنبش حماس گفت: ما قصد داریم کنترل امنیتی خود بر نوار غزه را طی دوره انتقالی ادامه دهیم و نمی‌توانم درباره خلع سلاح نیروهای حماس، قطعی سخن بگویم.

به گزارش النشره، نزال افزود، جنبش حماس خواستار برقراری آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله است تا نوار غزه بازسازی شود نه این که خود را برای جنگ بعدی آماده کند.

نزال خاطرنشان کرد، مسئله سلاح فلسطینی‌ها مسئله‌ای ملی است و فقط به حماس مربوط نمی‌شود چرا که گروه‌های فلسطینی دیگری وجود دارند که مسلح و در حال فعالیت هستند.

