  حماس: به کنترل امنیتی خود بر غزه ادامه می‌دهیم

۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۲
کد خبر: 1739681
یکی از مسئولان ارشد جنبش حماس گفت: ما قصد داریم کنترل امنیتی خود بر نوار غزه را طی دوره انتقالی ادامه دهیم.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  محمد نزال از مسئولان ارشد جنبش حماس گفت: ما قصد داریم کنترل امنیتی خود بر نوار غزه را طی دوره انتقالی ادامه دهیم و نمی‌توانم درباره خلع سلاح نیروهای حماس، قطعی سخن بگویم.

به گزارش النشره، نزال افزود، جنبش حماس خواستار برقراری آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله است تا نوار غزه بازسازی شود نه این که خود را برای جنگ بعدی آماده کند.

نزال خاطرنشان کرد، مسئله سلاح فلسطینی‌ها مسئله‌ای ملی است و فقط به حماس مربوط نمی‌شود چرا که گروه‌های فلسطینی دیگری وجود دارند که مسلح و در حال فعالیت هستند.

