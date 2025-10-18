به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط روزنامه اسرائیلی «معاریو» منتشر شده، نشان می‌دهد که جامعه اسرائیل درباره دستاوردهای جنگ اخیر در غزه دچار اختلاف نظر جدی است.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که اسرائیل تنها «پیروزی جزئی» در این جنگ کسب کرده است، در حالی که تنها ۱۳ درصد آن را «پیروزی کامل» می‌دانند. در مقابل، ۳۵ درصد نیز بر این باورند که اسرائیل هیچ‌گونه پیروزی‌ای در این جنگ به‌دست نیاورده است.

در همین راستا، رونن برگمن، خبرنگار روزنامه «یدیعوت آحرونوت»، با طرح پرسشی انتقادی گفت: «اسرائیل در شرم‌الشیخ چه چیزی را امضا کرده است؟ مردم باید بدانند که در این توافق، امتیازات پنهانی وجود دارد.»

آوی یسخاروف، دیگر روزنامه‌نگار اسرائیلی، نیز اظهار داشت: «نه پیروزی وجود دارد و نه پیروزی مطلق؛ حماس همچنان در غزه بر سر قدرت باقی مانده است.» او این وضعیت را «تسویه‌ای دردناک» توصیف کرد.

بن کسپیت، خبرنگار اسرائیلی، نیز در تحلیل خود از وضعیت پس از جنگ در غزه گفت: «حماس بر ۸۵ درصد از مناطق مسکونی غزه تسلط دارد و هزاران نیروی مسلح در سراسر این منطقه مستقر شده‌اند که به‌صورت علنی با افراد متهم به همکاری با اسرائیل برخورد می‌کنند.»

این اظهارات و نتایج نظرسنجی، نشان‌دهنده فضای تردید و نارضایتی در میان افکار عمومی اسرائیل نسبت به نتایج جنگ اخیر در غزه است.

