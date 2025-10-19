به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پستی در شبکه ایکس نوشت: درست در زمانی که آمریکا و بازیگران اروپایی با مانور تبلیغاتی بر روی معادلات آتش بس غزه مشغول لاپوشانی جنایت مسلم نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ۷۰ هزار فلسطینی هستند، مواضع آقای پدروسانچز نخست وزیر اسپانیا در خصوص لزوم بررسی پرونده این جنایت بشری و تاریخی ارزشمند است.

وی افزود: راهی برای گریز صهیونیست‌ها و آمریکا از مکافات جنایت بزرگ نسل کشی غزه وجود ندارد.

لازم به ذکر است که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در تازه ترین مواضع خود بر لزوم پیگیری جنایات صورت گرفته (از سوی رژیم صهیونیستی) در جریان نسل کشی غزه تاکید کرده است.

