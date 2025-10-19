به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد: در اجساد ۱۲۰ فلسطینی که توسط ارتش اسرائیل در جریان جنگ اخیر در غزه بازداشت شده بودند و از طریق صلیب سرخ بینالمللی تحویل داده شدند، نشانههای آشکاری از شکنجه شدید، آزار عمدی و اعدام پس از بازداشت را نشان میدهند. این نهاد خواستار آغاز فوری تحقیقات بینالمللی مستقل برای بررسی این جنایات و محاکمه عاملان آن شد.
طبق گزارش این سازمان، اجساد در سه مرحله تحویل داده شدهاند: ۴۵ جسد در روز سهشنبه، ۴۵ جسد در روز چهارشنبه و ۳۰ جسد در روز پنجشنبه. بسیاری از این اجساد هنوز ناشناس هستند و هویت آنها مشخص نشده است.
بررسیهای پزشکی قانونی و مشاهدات میدانی نشان میدهد که بسیاری از قربانیان پس از بازداشت کشته شدهاند. آثار طناب دور گردن، شلیک از فاصله نزدیک، دست و پای بسته با بستهای پلاستیکی، چشمهای بسته، و حتی اجسادی که زیر زنجیر تانکها له شدهاند، همگی گواهی بر شکنجه شدید و قتل عمدی هستند.
دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه، گفت: «اجسادی که تحویل گرفتیم بسته شده بودند، آثار سوختگی و شکنجه شدید داشتند. این افراد به مرگ طبیعی نمردند، بلکه پس از بازداشت اعدام شدند. آنها ماهها در سردخانههای ارتش اسرائیل نگهداری میشدند».
دیدهبان حقوق بشر، خواستار دسترسی فوری تیمهای پزشکی قانونی مستقل و متخصصان DNA برای شناسایی قربانیان و مستندسازی شواهد پیش از نابودی آنها شد. همچنین بر ضرورت حمایت روانی و انسانی از خانوادههای قربانیان تأکید کرد.
این نهاد حقوق بشری هشدار داد که شواهد موجود نشاندهنده الگوی سازمانیافتهای از اعدامهای میدانی و شکنجه سیستماتیک علیه بازداشتشدگان فلسطینی است که با هدف ایجاد رنج شدید جسمی و روانی و در نهایت قتل آنان انجام شده است. این اقدامات بخشی از سیاست نسلکشی علیه ملت فلسطین در غزه تلقی میشود.
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرد که این جنایات شامل قتل عمد، شکنجه ممنوعشده مطلق، رفتارهای تحقیرآمیز و نقض کرامت انسانی هستند و مستلزم پیگرد قضایی در بالاترین سطوح بینالمللیاند.
همچنین یادآور شد که قتل افراد با دست و پای بسته و چشمهای بسته، تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و طبق قوانین بینالمللی، جنایتی کامل محسوب میشود، فارغ از اینکه قربانی غیرنظامی بوده یا مبارزی که پس از بازداشت اسیر شده است.
