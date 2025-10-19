به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در سومین جلسه هماهنگی ستاد مرکزی یوم الله ۱۳ آبان ضمن یادآوری اهمیت این روز عنوان کرد: ۱۳ آبان سالروز تبعید رهبر انقلاب به دلیل اعتراض به نادیده گرفتن حق ملت در سال ۴۳ و کشتار دانش آموزان تهران در سال ۵۷ و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام است.
وی گفت: اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا، اعتراضی جدی و نمادین نسبت به پذیرش شاه مخلوع توسط دولت ایالات متحده بود، غارت داراییهای ملت ایران توسط وابستگان رژیم پهلوی، و همچنین مقابله با طرحها و توطئههایی که آمریکا برای نفوذ در انقلاب اسلامی و تجزیه کشور طراحی کرده بود. اسناد بهدستآمده از درون سفارتخانه نشان داد که این مرکز، در واقع پایگاه فرماندهی عملیاتهای متعدد علیه ملت ایران و نهضت انقلابی بوده است
حجت الاسلام والمسلمین رستمی در ادامه افزود: ۱۳ آبان امسال در حالی برگزار می شود که چند ماهی ار جنگ آمریکایی اسرائیلی سپری شده است و آخرین جنایت آمریکایی ها را در خرداد ماه امسال شاهد بودیم و هنوز از این حادثه جنگ ۱۲ روزه خارج نشده ایم. فرزند شهید هاشمیتبار، از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف، همچنان روی تخت بیمارستان است. خانوادههایی هستند که هنوز در سوگ عزیزان خود هستند و زخم دشمنی آمریکا و اسرائیل را با تمام وجود لمس میکنند.
رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان تاکید کرد: ۱۳ آبان گرامیداشت یک حادثه تاریخی نیست بلکه یادآوری صحنه ای است که در آن قرار داریم. بگذریم که یک عده انسان ساده اندیش سخنانی را در این باره می گویند و موضع تحقیر را فریاد می زنند. آنها حاضر نیستند دشمنیِ علنی آمریکا با ملت ایران را ببینند؛ کشوری که در وسط مذاکرات، دست به حمله نظامی میزند، در نشست شرمالشیخ به ترور قهرمان ملی ایران، شهید حاج قاسم سلیمانی افتخار میکند و با افتخار از کشتن قهرمان دنیای اسلام و مستضعفان حرف میزند.
وی در ادامه عنوان کرد: رژیم صهیونیستی اکنون در یکی از سیاهترین و منفورترین مراحل حیات سیاسی خود به سر میبرد؛ موج نفرت جهانی نسبت به این رژیم، حتی در آمریکا و اروپا، به اوج رسیده است. در نقطه مقابل، جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و ثبات ایستاده است. با وجود تحریمهای گسترده، جنگهای تحمیلی و انواع دشمنیها، ملت ایران توانسته با عزت و سربلندی از نبردی با دو قدرت هستهای و پیمان ناتو عبور کند و جایگاه خود را تثبیت نماید
حجت الاسلام والمسلمین رستمی در پایان گفت: ما لازم داریم در ۱۳ آبان ماهیت استکبار را یادآوری کنیم. امروز اسرائیل در زشت ترین چهره خود در بین جهانیان قرار دارد و ایران عزیز در وضعیت اقتدار قرار دارد و از جنگ ۱۲ روزه پیروزمندانه بیرون آمده است. این شرایط، مسئولیت ما را دوچندان میکند. همه مسئولان، دانشجویان، دانشآموزان، دانشگاهیان و آحاد ملت باید برای گرامیداشت آگاهانه ۱۳ آبان و انتقال پیام ایستادگی و عزت ملت، بیش از پیش فعال باشند. همانگونه که تاکنون تلاش کردهاند، در روزهای باقیمانده نیز با جدیت و حضور فعال، مقدمات مشارکت گسترده مردم را فراهم سازند.
