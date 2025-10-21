فارس؛ پیشتاز وقف در کشور با ۲۰۰ هزار رقبه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس، در حاشیه بازدید از مرکز فنی و حرفهای موقوفه حاج خلیل زالی در شیراز، با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در حوزه وقف، اظهار کرد: استان فارس با دارا بودن بیش از ۱۴ هزار موقوفه و ۲۰۰ هزار رقبه، بیشترین تعداد رقبات موقوفه در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به سه موقوفه اختصاصی دارالایتام در استان فارس، از جمله موقوفههای زالی، مصلایی و محرر، افزود: موقوفه حاج خلیل زالی در حال حاضر بیش از ظرفیت مندرج در وقفنامه، یعنی ۵۰ تا ۶۰ نفر، پذیرش دارد و افتتاح این کارگاه فنی و حرفهای، بخشی از اجرای نیت واقف در حوزه آموزش ایتام است.
مدیرکل اوقاف فارس همچنین از احداث یک مجموعه بزرگ پرورشگاهی و دارالایتام در شهر صدرا خبر داد و گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۴۸ هزار مترمربع از محل همین موقوفه در حال احداث است و انشاءالله طی یکی دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. این پروژه ظرفیت پذیرش ۶۰۰ مددجو و یتیم را خواهد داشت و شامل یک مجموعه فنی و حرفهای و یک درمانگاه فوقتخصصی مطابق با نیت واقف محترم خواهد بود.
موسوی در پایان با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق نیات واقفین تصریح کرد: مهمترین وظیفه سازمان اوقاف، اجرای امینانه نیات واقفان است. هرگونه عدول از نیت واقف، خلاف شرع و گناهی نابخشودنی است و ما موظفیم دقیقاً بر اساس مفاد وقفنامهها عمل کنیم.
