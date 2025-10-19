مقاومت غزه پیکر ۱۵ اسیر شهید را تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که ظهر امروز، پیکر ۱۵ تن از شهدای فلسطینی که در اسارت رژیم صهیونیستی قرار داشتند، از طریق صلیب سرخ تحویل مقاومت شده است.
بر اساس این بیانیه، به این ترتیب تعداد شهدای تحویل داده شده به مقاومت به عدد ۱۵۰ نفر رسیده است.
این وزارتخانه تأکید کرد که کادر درمانی همچنان در حال انجام مراحل پزشکی و پروتکلهای تأیید شده برای بررسی، مستندسازی و تحویل پیکر شهدا به خانوادههایشان هستند.
در بیانیه وزارت بهداشت آمده است که روی پیکر برخی شهدا، نشانههای روشنی از شکنجه و بستن دستها و چشمها دیده میشود.
وزارت بهداشت اعلام کرد که تاکنون هویت ۲۵ تن از شهدای تحویل داده شده، از سوی خانوادههای آنان شناسایی شده است.
