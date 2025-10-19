به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با صدور بیانیه‌ای، اقدام گروهک‌های مزدور در به شهادت رساندن بزرگان طوایف اهل‌سنت سیستان و بلوچستان را محکوم کرد و تأکید کرد که عاملان این جنایات به زودی مجازات خواهند شد.

این بیانیه تاکید کرده است که «وحدت شیعه و سنی منطقه همچنان پایدار است».

متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدین شرح است:

«وحدت، برادری و همزیستی مسالمت آمیز مردم غیور و مؤمن خطه جنوب شرق کشور، همواره زبانزد خاص و عام بوده و دشمنان این سرزمین با اقدامات کور و ناجوانمردانه خود درصدد برهم زدن این انسجام ملی هستند.

گروهک‌ های مزدور و وابسته به رژیم منحوس اسرائیل با ارتکاب جنایات اخیر و به شهادت رساندن جمعی از بزرگان و سران طوایف اهل‌سنت، از جمله شهیدان گرانقدر ملا کمال، رضا آذرکیش، پرویز کدخدایی، شمس آسکانی و... بار دیگر ماهیت پلید و ضداسلامی خود را آشکار کردند.

ضمن محکومیت قاطع این اقدامات تروریستی اعلام می‌دارد: چنین جنایاتی هرگز خللی در اراده راسخ ملت ایران و وحدت مثال‌زدنی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان ایجاد نخواهد کرد و ملت بصیر و ولایتمدار منطقه همچنان با هوشیاری و اتحاد، در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران عزیز خواهند ایستاد.

عاملان و آمران این جنایات به زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید و نیروهای مقتدر امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، پاسخ درخور این اقدامات ددمنشانه را خواهند داد.»

ساعتی پیش در خبرها اعلام شد که «ملا کمال صلاحی‌زهی»، از معتمدین شناخته شده بلوچ در شهرستان سرباز از توابع منطقه بلوچستان واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان صبح امروز مورد سوءقصد قرار گرفت.

این حادثه صبح امروز در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس به خودروی حامل ملا کمال در یکی از خیابان‌های شهر ایرانشهر رخ داد که در پی آن ملا کمال در دم جان باخت و فرزند وی زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

ملا کمال از چهره‌های مورد اعتماد مردم منطقه و از مدافعان نظام جمهوری اسلامی بود که همواره در برابر جریان‌های معاند و مزدوران وابسته به صهیونیسم و استکبار جهانی مواضع صریح و قاطعی داشت.

وی در سال‌های اخیر نقش مؤثری در برقراری صلح و حل‌وفصل اختلافات میان طوایف و مردم بلوچ ایفا کرده بود. تلاش‌های او برای ایجاد همبستگی و آرامش در منطقه، موجب شده بود تا هدف هجمه سنگین رسانه‌های معاند و گروه‌های تروریستی وابسته به بیگانگان قرار گیرد.

