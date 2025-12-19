به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طی ساعات گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی به نقض آتش‌بس و حملات هوایی، توپخانه‌ای و دریایی خود علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه داده است.

جنگنده‌های اسرائیلی چندین نوبت منطقه بنی‌سهیلا در شرق خان یونس، واقع در جنوب غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند. همزمان توپخانه‌ی ارتش اشغالگر مناطق شمالی غزه، به ویژه جبالیا را گلوله باران کرد.

در جنوب نوار غزه نیز، خودروهای زرهی ارتش اشغالگر به طور مستمر شرق خان یونس و شمال شهر رفح را زیر آتش گرفتند و با تیراندازی مستقیم، مناطق مسکونی و پیرامونی را هدف قرار دادند.

علاوه بر این، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی با شلیک به سوی قایق‌های ماهیگیران در آب‌های رفح و خان یونس، امنیت صیادان را به شدت تهدید کردند و مانع از ادامه فعالیت آن‌ها شدند.

همچنین گزارش‌هایی از پرواز گسترده پهپادهای شناسایی ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز غرب شهر غزه و ادامه گلوله باران مناطق شمال غربی این شهر منتشر شده است.

