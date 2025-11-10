به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر تازه از مرکز غزه، شرایط سخت و طاقت‌فرسای شهروندانی را به تصویر کشیده است که پس از ویرانی خانه‌هایشان، ناچار به زندگی در چادرهای موقت و شلوغ بر روی خرابه‌ها شده‌اند.

این تصاویر از خیابان صلاح‌الدین در مرکز غزه گرفته شده است؛ جایی که خانواده‌های بی‌پناه در میان آوار خانه‌های ویران‌شده، چادرهایی برپا کرده‌اند و در شرایطی بسیار دشوار روزگار می‌گذرانند.

بحران انسانی در غزه

زندگی در چادرهای شلوغ و کمبود امکانات اولیه، تنها بخشی از رنج و مشقتی است که مردم غزه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت بار دیگر عمق بحران انسانی در نوار غزه را آشکار می‌سازد.

تصویری از رنج بی‌پایان

تصاویر منتشرشده، نه تنها شرایط سخت زندگی مردم غزه را نشان می‌دهد، بلکه بیانگر مقاومت و صبوری آنان در برابر فشارها و محاصره‌ای است که سال‌هاست ادامه دارد.

........

پایان پیام/