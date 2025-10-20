بریک: در جنگ غزه شکست خوردیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسحاق بریک» ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این رژیم در جنگ غزه شکست خورده و نتوانسته اهداف خود را بعد از گذشت ۲ سال محقق کند.

وی اضافه کرد: ارتش اسرائیل و جایگاه بین المللی ما تضعیف شده است. همچنین شاهد وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیز هستیم.

بریک نسبت به تفکرات امنیتی دروغین سران رژیم صهیونیستی انتقاد کرده و خواهان تدوین یک راهبرد سیاسی فراگیر شد.

وی آتش‌بس غزه را آخرین فرصت برای تحقق ثبات دانست و نسبت به شکست آن هشدار داد.

