در انتخابات ریاستجمهوری قبرس شمالی که روز یکشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شد، توفان ارهرمان، رئیس حزب جمهوریخواه ترکی قبرس (CTP)، موفق شد با کسب ۶۲.۷۶ درصد آرا در همان دور نخست به پیروزی برسد. این نتیجه به معنای پایان دوره چهار ساله زمامداری ارسین تاتار، رهبر حزب وحدت ملی، است که تنها ۳۵.۸۱ درصد آرا را به دست آورد.
نهادهای انتخاباتی قبرس شمالی میزان مشارکت مردمی را ۶۴.۸۷ درصد اعلام کردند که نشاندهنده حضور گسترده رأیدهندگان در حوزههای انتخاباتی است. طبق قانون اساسی این منطقه، در صورتی که یک نامزد بیش از پنجاه درصد آرا را در دور نخست کسب کند، انتخابات وارد مرحله دوم نمیشود؛ بنابراین ارهرمان بدون نیاز به دور دوم، رئیسجمهور جدید قبرس شمالی شناخته شد.
تأثیر سیاسی و منطقهای پیروزی اپوزیسیون
تحلیلگران سیاسی در نیکوزیا معتقدند این نتیجه میتواند بر روند مذاکرات حل مناقشه قبرس میان بخش ترکنشین و یونانینشین تأثیرگذار باشد. ارهرمان پیشتر از لزوم گفتوگو با رهبران اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای دستیابی به چارچوب جدید همکاری و رفع انزوای سیاسی قبرس شمالی سخن گفته بود.
استقبال احزاب اصلاحطلب و برنامههای دولت جدید
پیروزی ارهرمان با استقبال تعدادی از احزاب اصلاحطلب و انجمنهای مدنی همراه شده است. رسانههای محلی گزارش دادهاند که دولت جدید برنامههایی برای بازسازی نهادهای اقتصادی و شفافسازی ساختار اداری در دستور کار دارد.
