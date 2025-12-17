اتحاد راهبردی یونان و اسرائیل علیه ترکیه در شرق مدیترانه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «جروزالم پست» در گزارشی نوشت که تحولی راهبردی در شرق مدیترانه در حال وقوع است و اسرائیل بهعنوان شریک غیرقابل جایگزین برای یونان در مقابله با گسترش نظامی ترکیه مطرح شده است.
این روزنامه عبریزبان اشاره کرد که برنامه نوسازی گسترده ارتش یونان تنها به خرید جنگندهها و سامانههای موشکی جدید محدود نمیشود، بلکه نشاندهنده تغییر راهبردی عمیق در سیاست دفاعی آتن است.
برنامه نوسازی ارتش یونان بین سالهای 2025 تا 2036 ادامه خواهد داشت و سالانه بین 2 تا 2.5 میلیارد یورو برای تبدیل ارتش این کشور به یکی از پیشرفتهترین ارتشهای اروپا اختصاص مییابد. این طرح شامل خرید 20 فروند جنگنده «اف-35»، سامانههای پهپادی و جنگ سایبری، و توسعه سامانه دفاع هوایی و موشکی چندلایه «سپر آشیل» است که فناوری اسرائیلی ستون اصلی آن خواهد بود.
این رقابت تسلیحاتی در شرایطی رخ میدهد که ترکیه در تلاش است تا سال 2030 به خودکفایی دفاعی دست یابد. پروژههای ترکیه شامل جنگنده نسل پنجم «قاآن»، تانک «آلتای»، نوسازی نیروی دریایی، توسعه موشکهای دوربرد «تایفون بلوک–4» و برنامه دفاع هوایی «گنبد فولادی» به ارزش 6.5 میلیارد دلار است؛ طرحی که با هدف رقابت با «گنبد آهنین» اسرائیل و «سپر آشیل» یونان دنبال میشود.
به نوشته «جروزالم پست»، این پروژههای ترکیه تهدیدی مستقیم محسوب میشود و یونان را به تسریع روند نوسازی نظامی واداشته است. آتن همچنین با شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» قراردادی برای خرید 36 راکتانداز «PULS» به ارزش بیش از 750 میلیون یورو امضا کرده و بهطور جدی در حال بررسی خرید موشکهای بالستیک دوربرد «LORA» است. این همکاری، اسرائیل را به شریک راهبردی یونان تبدیل کرده و توانایی ضربات دقیق و بلندبرد علیه اهداف در عمق خاک ترکیه را فراهم میکند.
در مقابل، ترکیه بر تولید داخلی تکیه دارد، در حالی که یونان به همکاری با اسرائیل و فرانسه متکی است. با این حال، هدف راهبردی هر دو طرف تقویت بازدارندگی و تضمین آزادی عمل در منطقه مورد مناقشه شرق مدیترانه است.
