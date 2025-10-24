اتهام جاسوسی علیه شهردار زندانی استانبول؛ گسترش فشار قضایی بر اپوزیسیون ترکیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانهای استانبول تحقیقات جدیدی را درباره اتهام جاسوسی علیه اکرم اماماوغلو، شهردار زندانی این شهر آغاز کردهاند. این پرونده تازهترین اقدام قضایی علیه اماماوغلو است که از ماه مارس به دلیل پرونده فساد در بازداشت به سر میبرد. بازداشت او با اعتراضات خیابانی همراه شد و از سوی ناظران سیاسی به عنوان اقدامی برای حذف رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ تلقی شد.
اتهامات جدید و بازداشتهای گسترده
در تحقیقات جدید، نجاتی اوزکان، مدیر کارزار انتخاباتی اماماوغلو در انتخابات محلی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ نیز هدف قرار گرفته است. او همزمان با اماماوغلو در ماه مارس بازداشت شد و همچنان در زندان است.
همچنین نام مِردان یانارداغ، سردبیر شبکه تلویزیونی «تله۱» که رسانهای حامی اپوزیسیون شناخته میشود، در این پرونده مطرح شده و وی روز جمعه در منزلش بازداشت شد. اتحادیه خبرنگاران ترکیه در واکنش به این بازداشت نوشت: «نه میتوان او را جاسوس نامید و نه جاسوسی از دل روزنامهنگاری واقعی درمیآید! او باید فوراً آزاد شود».
منشأ تحقیقات جاسوسی
این تحقیقات از ماه ژوئیه و پس از بازداشت حسین گون، تاجر ترک به ظن جاسوسی برای کشورهای خارجی آغاز شد. دادستانها مدعیاند که گون، اوزکان و اماماوغلو در جریان کمپین انتخاباتی ۲۰۱۹ اطلاعات محرمانهای را با سرویسهای اطلاعاتی خارجی به اشتراک گذاشتهاند. این اتهامات بر اساس دادههای استخراجشده از دستگاههای دیجیتال حسین گون مطرح شدهاند.
رد پرونده برکناری رهبری حزب جمهوریخواه خلق
همزمان با این تحقیقات، دادگاهی در آنکارا پروندهای دیگر را که هدفش برکناری اوزگور اوزل از رهبری حزب جمهوریخواه خلق بود، رد کرده است. این پرونده مربوط به ادعای خرید رأی در انتخابات درونحزبی سال ۲۰۲۳ بود و در صورت موفقیت میتوانست به تغییر رهبری حزب منجر شود.
افزایش فشار بر اپوزیسیون پس از پیروزی انتخاباتی
منتقدان میگویند این اقدامات بخشی از تلاشهای سیاسی برای تضعیف حزب جمهوریخواه خلق است؛ حزبی که در انتخابات محلی ۲۰۲۴ موفق شد در ۲۶ شهرداری از ۳۹ شهرداری استانبول پیروز شود. از آن زمان، دستکم ۱۱ نفر از شهرداران این حزب، از جمله اماماوغلو، بازداشت شدهاند.
