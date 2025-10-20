به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم بولیوی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، رودریگو پاز Rodrigo Paz Pereira را به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید خود برگزیدند. پاز که از حزب راست میانه دموکرات مسیحی نامزد شده بود، موفق شد با کسب ۵۴.۵ درصد آرا در مقابل خورخه کویگورا از جناح راست که ۴۵.۴ درصد آرا را به‌دست آورد، پیروز میدان شود.

با شمارش ۹۷ درصد آرا، پیروزی پاز قطعی اعلام شد و به این ترتیب، دوره بیست ساله حاکمیت جنبش برای سوسیالیسم به رهبری اوو مورالس در بولیوی به پایان رسید.

پاز؛ اقتصاددان و سیاستمدار با سابقه محلی

رودریگو پاز ۵۸ ساله، فرزند خایمه زامورا رئیس‌جمهور پیشین بولیوی از جناح چپ است. او پس از تحصیل در رشته علوم اقتصادی در ایالات متحده آمریکا، به کشور خود بازگشت و فعالیت سیاسی را از سطح محلی آغاز کرد.

پاز ابتدا عضو شورای شهر و سپس شهردار شهر «تاریخا» در شمال بولیوی شد و در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان سناتور همین منطقه انتخاب گردید.

رویکرد اقتصادی پاز؛ سرمایه‌داری برای همه

رئیس‌جمهور جدید بولیوی در کارزار انتخاباتی خود، رویکرد «سرمایه‌داری برای همه» را مطرح کرده و وعده‌هایی از جمله کاهش مالیات، کاهش تعرفه‌ها و تمرکززدایی از دولت ملی را ارائه داده است.

پاز همچنین بر اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم تأکید کرده و خواستار ایجاد سازوکارهایی برای تضمین تأمین سوخت و کنترل قیمت‌ها شده است.

دعوت به وحدت و مبارزه با فساد

پس از اعلام نتایج انتخابات، ادماند لارا معاون رئیس‌جمهور منتخب، خواستار وحدت ملی و سازش سیاسی شد. او در سخنانی گفت: «ما باید تأمین گازوئیل و بنزین را تضمین کنیم. مردم در رنج هستند. باید قیمت سبد غذایی اساسی را تثبیت کنیم و به فساد پایان دهیم.»

شکست جنبش برای سوسیالیسم پس از دو دهه حاکمیت

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی در حالی اعلام شد که حزب جنبش برای سوسیالیسم پیش‌تر در انتخابات ماه اوت شکست سنگینی را متحمل شده بود. این شکست پس از آن رقم خورد که اوو مورالس از نامزدی در انتخابات منع شد و لوئیس آرسه رئیس‌جمهور در حال کناره‌گیری نیز از رقابت‌ها کنار رفت.

