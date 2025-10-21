شیخ نعیم قاسم: تهدید علیه ما، هیچ ثمری ندارد/ سلاح مقاومت، بخشی از قدرت لبنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در مراسم رونمایی از کتاب «غناء و موسیقی» شامل پژوهش‌هایی از امام خامنه‌ای، با اشاره به وضعیت منطقه و لبنان تأکید کرد که با وجود توطئه‌ها و همدستی‌های بین‌المللی، رژیم اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست اهداف خود را محقق کند.

وی دخالت آمریکا در لبنان و منطقه را «بسیار مضر» خواند و گفت: این مداخله نشان می‌دهد که آمریکا هدایت‌کننده نسل‌کشی‌ها و جنایات است.

هشدار به آمریکا و رد طرح «اسرائیل بزرگ»

دبیرکل حزب‌الله خطاب به دولت آمریکا و «براک»، فرستاده آمریکا به لبنان و سوریه، تأکید کرد: از تهدید لبنان به نابودی قدرتش و الحاق آن به طرح «اسرائیل بزرگ» دست بردارید.

وی افزود: ثبات لبنان تنها با دوری دست رژیم اسرائیل امکان‌پذیر است و زمانی که نتانیاهو از «اسرائیل بزرگ» سخن می‌گوید، در واقع به آمریکای بزرگ خدمت می‌کند؛ همان‌گونه که اقدامات ترامپ در سراسر جهان نشان داده است.

لبنانِ مقاوم و نقش سلاح حزب‌الله

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: لبنان نمی‌تواند آنچه رژیم اسرائیل و آمریکا می‌خواهند در اختیارشان بگذارد، زیرا این کشور ملتی شجاع با فداکاری‌های بزرگ دارد و این فداکاری‌ها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط کنونی لبنان گفت: کشور در مرحله‌ای حساس از منازعه قرار دارد که در آن هم رنج و هم امید موج می‌زند، چرا که رژیم اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست اهداف خود را تحقق بخشد.

دبیرکل حزب‌الله بر اهمیت حفظ استقلال، کرامت و قدرت لبنان تأکید کرد و افزود: کسانی که تصور می‌کنند خلع سلاح حزب‌الله مشکل را حل می‌کند، در اشتباه‌اند، زیرا این سلاح بخشی از قدرت لبنان است و دشمنان نمی‌خواهند لبنان قدرتمند باشد.

دعوت به حفظ حاکمیت و مقابله با نفوذ آمریکا

وی تأکید کرد: تهدیدها تأثیری بر لبنان ندارد و تمامی توافق‌ها اجرا شده است؛ فشارها و مانورها تنها اتلاف وقت و منابع به شمار می‌رود.

شیخ نعیم قاسم خطاب به دولت لبنان گفت: مسئولیت حفاظت از حاکمیت بر عهده شماست؛ باید برای حفظ آن اقدام کرده و در بازسازی کشور فعالانه عمل کنید.

او همچنین اظهار داشت: رئیس بانک مرکزی لبنان کارمند آمریکا نیست که مردم را از حقوقشان محروم کند، و دولت باید محدودیتی برای او تعیین کند.

دبیرکل حزب‌الله در پایان گفت: لبنان نباید زندانی آمریکا باشد و هیچ‌کس نباید زیر سلطه یا مدیریت آن قرار گیرد. همه نهادها و مسئولان باید تحت مدیریت دولت لبنان و در خدمت مردم عمل کنند.

