عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در شرق دیرالزور سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی سوریه اعلام کردند که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بامداد سه‌شنبه عملیات هوایی در روستای «الکسار» از توابع شهر «البصیره» در شرق استان دیرالزور انجام داده‌اند.

به گفته این منابع، نیروهای ائتلاف با استفاده از بلندگوها از ساکنان خواسته‌اند از منازل خود خارج نشوند. در این عملیات، بالگردها، جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی مشارکت داشته‌اند.

در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که یک هواپیمای باری نظامی آمریکا روز سه‌شنبه در پایگاه «خراب الجیر» واقع در منطقه رمیلان در شمال شرقی استان حسکه فرود آمده است.

بر اساس این گزارش، هواپیمای مذکور همراه با دو بالگرد نظامی وارد پایگاه شده و حامل سامانه‌های دفاع هوایی، سلاح‌های سنگین و تجهیزات نظامی و لجستیکی بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأکید کرده که این اقدام در چارچوب تقویت حضور نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه صورت گرفت و بخشی از تحرکات فزاینده واشنگتن در هفته‌های اخیر به‌شمار می‌رود.

