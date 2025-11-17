به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل حزب‌الله لبنان در سالگرد شهادت فرمانده رسانه‌ای مقاومت «شهید محمد عفیف» وی را از چهره‌های برجسته و اثرگذار رسانه‌ای در تاریخ مبارزه ملت لبنان دانست و گفت: شهید عفیف طی بیش از ده سال مسئولیت روابط رسانه‌ای حزب‌الله، خطی ثابت و اثربخش در نبرد روایت‌ها ایجاد کرد و نقش مهمی در انتقال پیام مقاومت به جامعه و نیز به دشمن داشت.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به توانمندی‌های فکری و حرفه‌ای شهید عفیف اظهار کرد: او با بیان قدرتمند، دقت در انتقال واقعیات و ارتباط مؤثر با رسانه‌های دوست و حتی رسانه‌های مخالف، حافظ روایت صادق مقاومت بود. وی افزود پس از شهادت فرماندهان برجسته مقاومت، ایده برگزاری نشست‌های خبری مستمر را مطرح کرد تا توضیح مسائل مهم تنها به سخنان دبیرکل محدود نماند؛ اقدامی که بخش مهمی از خلاهای جنگ رسانه‌ای را پوشش داد.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: شهید عفیف از پایه‌گذاران «رسانه حقیقت‌محور» بود؛ رسانه‌ای که آگاهی مردم را حق آنان می‌دانست و مانع تحریف واقعیت می‌شد. وی تصریح کرد: «شهید عفیف را به این دلیل به شهادت رساندند که روایت اصیل مقاومت را به افکار عمومی جهان شناساند.»

شیخ نعیم قاسم همچنین از چهار همراه شهید ـ موسی حیدر، حسین رمضان، هلال ترمس و محمود الشرقاوی ـ یاد کرد و گفت آنان بازوان همراه فرمانده رسانه‌ای مقاومت بودند.

نقش رسانه مقاومت در افشای جنایات رژیم اسرائیل

دبیرکل حزب‌الله با تأکید بر ضرورت حفظ جبهه رسانه‌ای گفت: هیچ تصویری روشن‌تر از حق مقاومت در دفاع از لبنان در برابر تجاوز اسرائیل وجود ندارد.

وی توسعه حملات رژیم اسرائیل به غیرنظامیان، امدادگران و خبرنگاران در لبنان و فلسطین را نشانه ماهیت این رژیم دانست و گفت رسانه‌های صادق این جنایت‌ها را به جهانیان نشان دادند.

گسترش تجاوز اسرائیل به لبنان و حمله به نیروهای یونیفیل

شیخ نعیم قاسم با اشاره به توسعه حملات رژیم اسرائیل گفت: آنچه امروز علیه لبنان جریان دارد تنها نقض آتش‌بس نیست، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای تضعیف و بی‌ثبات‌سازی لبنان است.

وی از حادثه اخیر ساخت دیوار توسط رژیم اسرائیل که به تصرف بیش از چهار هزار متر مربع خاک لبنان انجامید و تیراندازی مستقیم به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) خبر داد.

پیام به دولت لبنان: امتیازدهی نتیجه نداد؛ با صراحت بگویید «نه»

دبیرکل حزب‌الله تصریح کرد: «تجربه نشان داد هرگونه عقب‌نشینی سیاسی دولت لبنان برای توقف حملات، بدون نتیجه بوده است.»

وی گفت: لبنان یک سال به تعهدات خود پایبند بود و حتی بحث‌هایی مانند محدودسازی سلاح مقاومت و پذیرش برخی مفاد طرح‌های پیشنهادی مانند «طرح باراک» مطرح شد، اما رژیم اسرائیل هیچ تعهدی را اجرا نکرد و تنها خواهان امتیازات بیشتر شد.

او هشدار داد که دولت نباید در برابر فشارهای آمریکا و میانجی‌های خارجی تسلیم شود زیرا مشکل اصلی تجاوز اسرائیل است، نه مقاومت و نه ارتش لبنان.

آمریکا شریک اصلی تجاوز به لبنان

شیخ نعیم قاسم با اشاره به نقش آمریکا گفت: ایالات متحده نه میانجی که طرف اصلی جنگ علیه لبنان است و مقامات رژیم اسرائیل خود اعتراف کرده‌اند که عملیات علیه لبنان با هماهنگی واشنگتن انجام می‌شود.

مؤسسه قرض‌الحسن؛ راه تنفس اقتصادی مردم لبنان

وی همچنین درباره تلاش آمریکا برای فشار مالی علیه مقاومت گفت: مؤسسه قرض‌الحسن رگ حیاتی مردم لبنان است و به همه شهروندان نیازمند فارغ از طایفه خدمات ارائه می‌دهد. او هشدار داد که فشار بر این مؤسسه، در واقع فشار بر جامعه لبنان است.

دفاع از جایگاه نبیه بری و ضرورت عدالت انتخاباتی

دبیرکل حزب‌الله، حملات سیاسی به نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان را اقدامی برای بی‌ثبات‌سازی لبنان دانست و درباره دخالت برخی کشورها در آرای مهاجران هشدار داد.

شیخ نعیم قاسم در پایان تأکید کرد: ملت لبنان که برای آزادی و کرامت ایستادگی کرده، پیروز میدان خواهد بود و هیچ تهدید یا تحریمی نمی‌تواند اراده مردم را در هم بشکند.

