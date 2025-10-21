درخشش نمایندگان قم در مسابقات سراسری قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی به میزبانی شهر سنندج در استان کردستان در حال برگزاری است.
این مسابقات از ۲۶ مهرماه شروع شده و تا ۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
تا اینجای مسابقات اما نمایندگان قم توانستند خوش بدرخشند و رتبههای برتر را از آن خود کنند.
بر این اساس حجتالاسلام شهاب امانتچی از قم در رشته دعاخوانی نفر اول مسابقات و گروه بقیهالله از قم در رشته همخوانی قرآن و همسرایی، به عنوان گروه پنجم معرفی شدند.
