درخشش نمایندگان قم در مسابقات سراسری قرآن کریم

چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی به میزبانی شهر سنندج در استان کردستان در حال برگزاری است.

این مسابقات از ۲۶ مهرماه شروع شده و تا ۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

تا اینجای مسابقات اما نمایندگان قم توانستند خوش بدرخشند و رتبه‌های برتر را از آن خود کنند.

بر این اساس حجت‌الاسلام شهاب امانت‌چی از قم در رشته دعاخوانی نفر اول مسابقات و گروه بقیه‌الله از قم در رشته همخوانی قرآن و همسرایی، به عنوان گروه پنجم معرفی شدند.

