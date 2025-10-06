اعزام ۳۰ مازندرانی به مرحله کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «مصطفی سیفی» رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در گفتوگویی، با اشاره به برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف گفت: مسابقات قرآنی اوقاف بزرگترین رویداد قرآنی کشور است که هرساله در چهار مرحله منطقهای، استانی، کشوری و بینالمللی برگزار میشود.
وی اظهار کرد: مرحله کشوری این دوره از مسابقات از ۲۵ مهرماه تا پنجم آبانماه سال جاری به میزبانی شهر سنندج استان کردستان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام سیفی با اشاره به برگزاری مرحله استانی این رقابتها افزود: مرحله استانی چهلوهشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف با حضور شرکتکنندگان گروه سنی بالای ۱۸ سال در رشتههای قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، ۱۰ جزء و ۵ جزء قرآن کریم، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی، اذان، معارف اسلامی، صحیفه سجادیه و نهجالبلاغه برگزار شد.
وی گفت: در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز شرکتکنندگان تنها در رشتههای قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم به رقابت پرداختند. این دوره از مسابقات با حضور حدود ۱۷۰ شرکتکننده خواهر و برادر در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف مازندران از راهیابی ۳۰ نفر از قاریان و حافظان استان به مرحله کشوری خبر داد و گفت: در رشته حفظ کل قرآن کریم بالای ۱۸ سال، پیمان ایازی و محمد لائینی از نکا، در رشته اذان، مصطفی محمدپور از آمل، و در رشته قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال، مصطفی قاسمی از جویبار و سیدصادق مسلمی از قائمشهر به مرحله کشوری راه یافتند. همچنین در رشته حفظ کل قرآن کریم زیر ۱۸ سال، فاطمه شیخبهائی از ساری نماینده مازندران در مرحله کشوری خواهد بود.
وی در ادامه از حضور چهار گروه تواشیح به عنوان نمایندگان مازندران خبر داد و گفت: گروههای برادران «بشارت» و «اسراء» و گروههای خواهران «حنان» و «حسیبا» از شهرستانهای بابل، ساری و جویبار در مرحله کشوری این مسابقات شرکت خواهند کرد. به گفته سیفی، گروههای منتخب مازندران در کنار قاریان و حافظان سایر استانها در رشته تواشیح به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف مازندران تأکید کرد: برگزیدگان مرحله کشوری این دوره از مسابقات، به مرحله بینالمللی راه خواهند یافت. مرحله بینالمللی هرساله با حضور قاریان و حافظان برتر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.
حجتالاسلام سیفی همچنین از راهیابی ۹ نفر از برترینهای رشتههای معارف اسلامی، صحیفه سجادیه و نهجالبلاغه از مازندران به مرحله کشوری خبر داد. وی اسامی راهیافتگان را چنین اعلام کرد: علیاکبر اصغرنژاد لمراسکی و حسین یوسفی لالیمی در رشته معارف صحیفه سجادیه، علی حیدری، علیاصغر رستمی، سیدعلی صالحزاده، سمیه غلامی خارکشی، بتول قربانی ولوجاپی و منیژه محمدیان در رشته معارف قرآن (تفسیر شیعه)، و سیدرضا کاظمی در رشته معارف نهجالبلاغه.
