نفرات برگزیده چهل و هشتمین دوره مسابقات معارفی قرآن معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارف قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه پیش از ظهر امروز و با حضور رئیس سازمان اوقاف، استاندار قم، شخصیتهای استانی و ملی و جمع کثیری از علاقمندان به کلا وحی در سالن همایشهای حرم مطهر امامزاده سید علی(ع) برگزار شد.
در این مراسم و بعد از قرائت بیانیه هیئت داوران، اسامی برگزیدگان رشتههای مختلف در بخشهای زنان و مردان و بینالملل اعلام شد.
به این ترتیب و در گروه خانمها و در رشته معارف قرآن کریم، زینب آذرخشی ریحانی از خراسان رضوی، سمیه غلامی خارکشی از مازندران، زهرا محمدی از تهران، نرجس خاتون مرادی از خراسان جنوبی و ناهید شفیعی دستگردی از اصفهان حائز رتبههای برتر شدند.
در همین رشته و در بخش بینالملل، ابتسام علی الابرص از سوریه، فاطمه صابری از افغانستان، زهرا شعیب از نیجریه، سادات حسینی و سمیه صداقت از افغانستان رتبههای اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
بر اساس اعلام هیئت داوران، فریده سعیدی از کردستان، ژیلا قنبری از کرمانشاه و سیده مریم حسینی از کردستان نیز در بخش معارف قرآن کریم ویژه اهل سنت به مقام اول تا سوم دست یافتند.
در رشته نهجالبلاغه هم معصومه دانیالی از استان مرکزی، نفیسه اصلان بیگی از قزوین، فاطمه آزموده از خراسان شمالی، فاطمه محمدی از یزد و زهرا صفائیان لاین از خراسان رضوی به رتبههای اول تا پنجم دست یافتند؛ برگزیدگان بخش بینالملل این رشته نیز ناظره بتول از پاکستان، سمانه سادات موسوی و عاقله صابری از افغانستان بودند.
رشته معارف صحیفه سجادیه هم برگزیدگان خود را شناخت؛ در این رشته جوایز برتر به مریم شکرانی کوشکی از اصفهان، اولیاء خان بابایی از گیلان، رویا سلطانپور واحد از زنجان، نسرین قشمی از قم و سیده ربابه حاتمی از خراسان شمالی رسید.
در گروه آقایان هم اسامی برگزیدگان رشتههای مختلف اعلام شد؛ بر این اساس و در رشته معارف قرآن کریم، سید علی صالحزاد، صابر صادقی کندوله از کرمانشاه، حسین محمودی آهنگری از تهران، سید محمد حسن بابایی از قزوین و علیرضا جاوید از آذربایجان شرقی به رتبههای اول تا سوم دست یافتند.
در بخش بینالملل همین رشته هم جوایز اول تا سوم به دانش عباس از هند، الطیب سوسال ماهامات از چاد، محمد حنفی از اندونزی و علی آقا صفری از افغانستان (مشترک) رسید.
رشته معارف قرآن ویژه اهل سنت هم برگزیدگان خود را شناخت که شامل محمد طهماسبی از کردستان، ابراهیم مریمی از کردستان و علی عبدالله زاده عیسی کند از آذربایجان غربی بود.
در رشته معارف نهجالبلاغه، علی سوخکی از فارس، محمد جواد رستمی از قم، سید رضا کاظمی از مازندران، محمد تابع بردبار از فارس، مسعود غفاری فینی از اصفهان (مشترک) و مجتبی سلماسی از تهران (مشترک) مقامهای اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
حنیف فلاحالدین از اندونزی، سید عنایتالله موسوی و ذاکر حسین خلیلی از افغانستان هم در بخش بینالملل این رشته موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
در رشته معارف صحیفه سجادیه نیز اسامی غلامحسین فاتحی از چهارمحال و بختیاری، حمید شمسی از استان مرکزی، امیر سجاد زیتونی از خراسان جنوبی، صادق حسینی از کرمانشاه و محمد امین محمدی از قم به عنوان نفرات برتر اعلام شد.
در همین رشته و در بخش بینالملل نیز شهنشاه طاهری، نعمتالله شیخزاده و عبدالکریم عباسی هر سه از افغانستان و محمد امین سلامالدین از تاجیکستان (مشترک) به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.
چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه، دهم تا شانزدهم آذرماه به میزبانی استان قم برگزار شد.
