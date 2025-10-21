درخشش مؤذن گیلانی در مسابقات سراسری قرآن

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - نتایج مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف در بخش آقایان در رشتههای دعاخوانی، اذان، همخوانی قرآن کریم و همسرایی روز دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
مجتبی خوشرفتار، مؤذن برجسته گیلانی موفق به کسب مقام سوم در رشته اذان این دوره از مسابقات شد.
یادآور میشود، این رویداد در بخش آوایی و در رشتههای قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ در بخش آقایان و بانوان بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال تا ۵ آبانماه به میزبانی استان کردستان و در شهر سنندج ادامه خواهد یافت.
