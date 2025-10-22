سخنگوی فراجا از انهدام باند بزرگ توزیع و فروش سلاح در پایتخت خبر داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی فراجا از انهدام یک باند بزرگ توزیع و فروش سلاح در پایتخت خبر داد و گفت: در این عملیات، بیش از ۱۰۰ قبضه سلاح گرم و مهمات کشف و ضبط شد.

سردار سعید منتظرالمهدی اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله مؤثر با باندهای سازمان‌یافته و بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق، مأموران پلیس تهران بزرگ با همکاری دیگر نهادهای امنیتی و انتظامی، در یک عملیات گسترده و هماهنگ موفق شدند باند توزیع و فروش سلاح را در تهران منهدم کنند.

وی افزود: این عملیات در سه نقطه مختلف پایتخت انجام شد و در جریان آن، اعضای این شبکه که در زمینه خرید و فروش سلاح گرم فعالیت می‌کردند، دستگیر و بیش از ۱۰۰ قبضه کلت کمری و سلاح‌های دیگر به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات کشف و ضبط شد.

سردار منتظرالمهدی تاکید کرد: نیروی انتظامی با قاطعیت تمام با قاچاقچیان سلاح و گروه‌های سازمان‌یافته برخورد خواهد کرد و هیچ‌گونه کوتاهی در زمینه تأمین امنیت جامعه نخواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش سلاح، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

