به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات سازمان ملل طی گزارشی اعلام کردند: غزه ویرانترین مکان دنیاست و اسرائیل اجازه ورود کمکهای کافی برای رسیدگی به نیازهای مردم را نمیدهد.
این گزارش میگوید: حدود ۴۰ درصد مردم غزه برای روزهای متوالی از غذا محروم ماندهاند و بحران گرسنگی همچنان ادامه دارد.
بیش از ۹ هزار شهید در غزه زیر آوار هستند
اسماعیل الثوابته مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه نیز اعلام کرده است که بیش از ۹ هزار پیکر شهید همچنان مفقود هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها زیر آوار هزاران منزل و ساختمان ویرانشده در مناطق مختلف غزه قرار دارند.
با آنکه مقامات غرب مدعی برقراری آتشبس در نوار غزه بر اساس طرح ترامپ از حدود ۲ هفته گذشته تاکنون هستند، اما گزارشها حکایت از نقض گسترده آتشبس از سوی نظامیان صهیونیست دارد.
روز دوشنبه وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد از زمان آتشبس در یازدهم اکتبر، ۸۰ فلسطینی شهید و ۳۰۳ نفر دیگر زخمی شدهاند و جسد ۴۲۶ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
