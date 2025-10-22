به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانه‌ای دولت محلی در نوار غزه اعلام کرد که ۱۰ پیکر از اسرای فلسطینی که پیش‌تر در اختیار ارتش اسرائیل بودند، امروز در گور دسته‌جمعی در شهر دیر البلح دفن شدند. به گفته مقامات محلی، بسیاری از این اجساد دارای آثار شکنجه و نقض شدید حقوق انسانی بوده‌اند.

اسماعیل الثوابتة، مدیرکل دفتر رسانه‌ای دولت غزه، در یک نشست خبری تأکید کرد که مجموعاً ۵۴ پیکر شهید فلسطینی که توسط اسرائیل بازگردانده شده‌اند، بدون شناسایی دفن شده‌اند؛ چرا که اسرائیل از ارائه فهرست رسمی اسامی شهدا خودداری کرده است.

وی افزود: آثار شکنجه آشکار بر اجساد دیده می‌شود و بررسی‌های پزشکی نشان داده‌اند که برخی از شهدا، با شلیک از فاصله نزدیک یا حلق‌آویز شدن اعدام شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اجرای اعدام‌های میدانی عمدی است.

پیکرها پس از گذشت حدود پنج روز، مستندسازی و تصویربرداری به همراه وسایل شخصی‌شان، در قبرهایی شماره‌گذاری‌شده دفن شدند. چون به دلیل شدت شکنجه، امکان شناسایی چهره‌ها وجود نداشت.

مقامات غزه بار دیگر از نهادهای بین‌المللی خواستند تا هیئت‌هایی را برای بررسی اجساد و تحقیق درباره نقض حقوق بشر اعزام کرده و عاملان این جنایات را تحت پیگرد قرار دهند.

اشرف ابو عمرة، خبرنگار الجزیره از دیرالبلح گزارش داد که اجساد از بیمارستان ناصر در خان‌یونس منتقل شده‌اند و مردم برای ساخت قبرها از سنگ‌های خانه‌های ویران‌شده استفاده می‌کنند.

به گفته وی، انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در ساعات آینده هفتمین گروه از اجساد اسرای فلسطینی را شامل ۳۰ پیکر دیگر از طریق گذرگاه کیسوفیم تحویل دهد.

از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در غزه در تاریخ ۱۰ اکتبر، اسرائیل تاکنون ۱۶۵ پیکر شهید فلسطینی را که در اسارت جان باخته‌اند، تحویل داده است.

این اجساد بدون هویت مشخص از سوی اسرائیل تحویل داده می‌شوند و مقامات غزه با امکانات محدود و ابتدایی تلاش زیادی برای شناسایی آن‌ها انجام می‌دهند.

در این راستا، خانواده‌های مفقودان برای شناسایی اجساد از طریق نشانه‌های ظاهری مانند لباس، قد، ساختار بدنی و نوع جراحات فراخوانده شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه همچنین با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین، تصاویر انتخاب‌شده‌ای از اجساد را با رعایت کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی منتشر می‌کند تا خانواده‌ها بتوانند هویت شهدا را شناسایی کنند.

احمد ضهیر، رئیس اداره اجساد شهدا در وزارت بهداشت، اعلام کرد که پزشکی قانونی غزه فاقد تجهیزات آزمایش DNA و آزمایشگاه‌های تخصصی است و تنها ۱۶ نفر در این بخش بدون امکانات کافی مشغول به کار هستند.

