  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

اعتراف تل‌آویو به موج حملات سایبری ایران

۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۲
کد خبر: 1741609
منبع: مهر
اعتراف تل‌آویو به موج حملات سایبری ایران

مسئولان رژیم صهیونیستی به شدت گرفتن موج حملات سایبری علیه این رژیم اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته عالی امنیت سایبری رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که موج حملات سایبری علیه شرکت‌ها و زیر ساخت‌های حیاتی این رژیم طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

وی مدعی شد که این حملات از سمت ایران رخ می‌دهد!

لازم به ذکر است که یک گروه هکری به تازگی موفق شد اطلاعات مهمی را از رژیم صهیونیستی به دست آورد. این گروه اعلام کرد که آنچه افشا شده، «بی‌سابقه» توصیف می‌شود و برای نخستین‌بار شامل هویت و اطلاعات شخصی ۱۷ تن از دانشمندان ارشد نظامی این رژیم است.

......................

پایان پیام / ۳۴۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha