به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته عالی امنیت سایبری رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که موج حملات سایبری علیه شرکت‌ها و زیر ساخت‌های حیاتی این رژیم طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

وی مدعی شد که این حملات از سمت ایران رخ می‌دهد!

لازم به ذکر است که یک گروه هکری به تازگی موفق شد اطلاعات مهمی را از رژیم صهیونیستی به دست آورد. این گروه اعلام کرد که آنچه افشا شده، «بی‌سابقه» توصیف می‌شود و برای نخستین‌بار شامل هویت و اطلاعات شخصی ۱۷ تن از دانشمندان ارشد نظامی این رژیم است.

