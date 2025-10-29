به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی، «شیخ صالح بن عبدالله بن فوزان الفوزان» مفتی جدید عربستان سعودی را به استفاده مکرر از عبارات توهینآمیز و تبعیضآمیز علیه اقلیت شیعه در عربستان متهم کرد.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرده که مقامات سعودی پیشتر نیز به علمای منصوب از سوی دولت اجازه دادهاند تا در سخنرانیها و مواضع عمومی، خطابهای نفرتآمیز علیه اقلیتهای مذهبی بهویژه شیعیان به کار گیرند.
دیدهبان حقوق بشر هشدار داده که این نوع اظهارات گاه به سطح تحریک به نفرت و تبعیض میرسد و نقش مهمی در نهادینهسازی تبعیض مذهبی در عربستان دارد.
شیخ الفوزان که پیشتر نیز اظهارات جنجالی علیه شیعیان داشته، اخیراً با حکم سلطنتی و پیشنهاد محمد بن سلمان به عنوان رئیس هیئت علمای بزرگ عربستان؛ بالاترین نهاد دینی رسمی در کشور منصوب شده است.
دیدهبان حقوق بشر با استناد به سخنان گذشته او، از جمله پاسخش به پرسشی درباره شیعیان که گفته بود: «آنها برادران ما نیستند... بلکه برادران شیطاناند»، این انتصاب را نگرانکننده دانسته است.
جوی شیا، پژوهشگر سعودی در دیدهبان حقوق بشر، با اشاره به سابقه ترویج نفرت مذهبی توسط الفوزان، گفت: «او اکنون فرصت بزرگی دارد تا در نقش جدید خود، رویکردی مبتنی بر تسامح اتخاذ کند و از گذشته فاصله بگیرد.»
این سازمان از دولت عربستان خواسته تا اصلاحات وعده داده شده را ادامه دهد و تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی را پایان دهد.
دیدهبان حقوق بشر در پایان خواستار عذرخواهی علنی مفتی جدید بابت اظهارات تبعیضآمیز گذشته و آغاز دورانی تازه از همزیستی مذهبی در عربستان سعودی شد.
