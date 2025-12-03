به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان ذی‌قار در جنوب عراق با یکی از شدیدترین موج‌های خشکسالی در تاریخ معاصر خود مواجه است. کاهش شدید منابع آب شرب و کشاورزی، شرایط زندگی را به آستانه فروپاشی رسانده و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در شهرها و مناطق مختلف مانند الإصلاح، الدوّایة و سید دخیل تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این بحران باعث موجی از مهاجرت داخلی شده است، به طوری که هزاران خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند و برآوردهای محلی نشان می‌دهد که شمار واقعی بیشتر از آمار رسمی است.

کاهش منابع آب و نابودی کشاورزی

بیش از ۱۰ هزار نفر از اهالی مناطق آهواری شغل خود در کشاورزی و صید را از دست داده‌اند. در همین حال، بیش از ۱۵ هزار رأس گاومیش تلف شده، ۸۵ درصد ذخایر ماهی از بین رفته و ۸۸ درصد زمین‌های کشاورزی و تالاب‌ها نابود شده است. کمبود آب و کاهش جریان رودخانه‌ها، استان ذی‌قار را در معرض یک فاجعه انسانی و محیط‌زیستی جدی قرار داده و موج‌های مهاجرت بیشتر را محتمل کرده است، مگر آنکه اقدامات فوری و اساسی انجام شود.

گزارش شهروندان از وضعیت بحرانی

شهروندان مناطق مختلف استان ذی‌قار از وضعیت روزانه خود می‌گویند. حمود عداوی از اهالی منطقه «الإصلاح» توضیح می‌دهد که منطقه آنها عملاً به منطقه‌ای مصیبت‌زده تبدیل شده و مردم برای تأمین آب شرب مجبور به طی مسافت‌های طولانی و صرف هزینه‌های زیاد هستند. مزارع خشک شده و انسان، حیوان و گیاهان در سکوت می‌میرند، در حالی که دولت محلی یا ناتوان است یا اهمیتی به بحران نمی‌دهد.

در منطقه «سید دخیل»، «کاظم سجر» اظهار داشت که خشکسالی باعث مهاجرت بسیاری از خانواده‌ها شده و مناطقشان بدون آب قابل سکونت نیست. او فساد، سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی را مقصر می‌داند و خواستار مداخله فوری سازمان‌های بین‌المللی شده است.

هشدار مسئولان محلی

«حیدر سعدی» مسئول اداره مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی در استان ذی‌قار، وضعیت این استان را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده و تأکید کرده که ذی‌قار در این فصل بدون برنامه کشاورزی است. او از تجاوزات آبگیرها و افزایش آلودگی‌ها در رودخانه‌ها خبر داده و اعلام کرد که بیش از ۱۱ هزار خانواده طی چهار سال گذشته مهاجرت کرده‌اند، در حالی که شمار واقعی بسیار بیشتر است.

وی اعلام کرد: بیش از ۱۵ هزار رأس گاومیش تلف شده و ۸۵ درصد ذخایر ماهی از بین رفته است. کمبود آب باعث تنش‌های اجتماعی، نزاع‌های محلی و تغییرات جمعیتی در مناطق پذیرنده مهاجران شده است.

درخواست اقدامات فوری و بین‌المللی

سعدی از دولت مرکزی و وزارت منابع آب عراق خواست که فشار بیشتری بر کشورهای حوضه رودخانه‌ها وارد کنند تا آب بیشتری به عراق برسد و نظارت بر مجاری آبی استان‌های مرکزی افزایش یابد تا سهم ذی‌قار تأمین شود.

«احمد الخفاجی» عضو شورای استان ذی‌قار نیز هشدار داد که ادامه خشکسالی بدون راهکار واقعی می‌تواند موج تازه‌ای از مهاجرت را در ماه‌های آینده ایجاد کند و تأکید کرد که اقدامات فوری برای تأمین آب و حمایت از کشاورزان و خانواده‌های مهاجر ضرورت دارد.

