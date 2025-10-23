دشمن با اسلام سیاسی مخالف است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی در همایش فصلی نمایندگی‌های ولی‌فقیه در نیروها و سپاه‌های استانی و رده‌های عمده و مستقل، با اشاره به جایگاه شهدا و احساس جاماندگی نسبت به آنان، اظهار کرد: هرچه از شهدا می‌گذرد، احساس بازندگی و عقب‌ماندگی بیشتری می‌کنیم و این احساس به ما یادآوری می‌کند که خداوند چه نعمت‌های بزرگی در اختیار ما قرار داده و چه شخصیت‌هایی در کنار ما بوده‌اند که قدرشان را ندانسته‌ایم.

وی با بیان اینکه این همه نعمت، فرصت و وجود شهدا در کنار ما بوده است، گفت: ما هر روز در نماز «اهدنا الصراط المستقیم» می‌گوییم و صراط کسانی را می‌خواهیم که خداوند به آن‌ها نعمت داده است که برجسته‌ترین مصداق آن شهدا هستند؛ اما باید مراقب باشیم که با وجود تمام این دعاها، در نهایت جزو «مغضوب علیهم» یا «ضالین» قرار نگیریم.

نماینده ولی فقیه در سپاه با تصریح بر این موضوع که امروز احساس جاماندگی و عقب‌ماندگی از کاروان شهدا وجود دارد، به مقام شامخ شهیدانی چون نطقی، حسن محمدزاده و کاظمی اشاره کرد و افزود: باید دید این بزرگواران چه کردند که شایستگی مخاطب قرار گرفتن توسط مولایشان را پیدا کردند. ما باید از خدا بخواهیم که به ما توفیق دهد تا شهید زندگی کنیم و بتوانیم جهاد نماییم، چرا که شهادت، مزد و پاداش مجاهدت است و آنچه برای ما لازم است، جهاد در راه خداست.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی و علت ریشه‌ای دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی، حاکمیت سیاسی اسلام است، گفت: تهاجم به اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی صدها و هزاران برابر بیشتر شد، زیرا دشمن با اسلامی که حاکمیت سیاسی در دست داشته باشد، مخالف است.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به دو بیان از رهبر معظم انقلاب در خصوص علت اصلی دشمنی استکبار، اظهار داشت: ایشان در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ در همایش فرماندهان، دو سوال مهم را مطرح کردند.

وی با تصریح بر این موضوع که درک پاسخ این سوالات برای ملت ایران ضروری است، به نقل از رهبری گفت: سوال اول این است که در انقلاب اسلامی چه خصوصیتی وجود دارد که آن را آماج حملات دشمنان قرار می‌دهد؟ که پاسخ آن، حاکمیت سیاسی اسلام است. آنچه دشمن را بسیج می‌کند تا در مقابل اسلام بایستد، همین حاکمیت سیاسی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه به نقل از رهبر معظم انقلاب به سوال دوم اشاره کرد و گفت: سوال دوم این است که حاکمیت سیاسی اسلام چه خصوصیتی دارد که دشمنان را حساس کرده و وادار به واکنش می‌کند؟ این یک سوال مهم و پیچیده است که نیازمند تعمق و بحث‌های طولانی است.

وی به پنج کارکرد حاکمیت سیاسی اسلام که از منظر رهبری موجب دشمنی استکبار شده است، اشاره و عنوان کرد: اول اینکه نظام سیاسی اسلام با ظلم و ظالم مخالف است. دوم، با دست‌درازی به منافع ملت‌ها مخالف است. سوم، معتقد به کرامت انسانی است. چهارم، اهل مخاصمه و جنگ نیست اما در برابر خیانت، رذالت، کینه‌ورزی و دروغ می‌ایستد. و پنجم، جمهوری اسلامی به الگو و پیشران حرکت‌های مقاومتی در منطقه تبدیل شده است.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دوم خرداد ۱۴۰۴ (روز شهادت امام رضا (ع))، تاکید کرد: رهبری این سوال را یک سوال اساسی و پیچیده با جوابی مهم و پیچیده خواندند و فرمودند که ملت ایران باید این موضوع را به درستی بفهمد. اساس دعوا بر سر حکمرانی و فرماندهی است و بسیاری از تحلیل‌های غلط و نسخه‌های پیشنهادی اشتباه، ناشی از غفلت از این هدف اصلی و پرداختن به اهداف فرعی است.

وی راهبرد قرآن در برابر تحمیل اراده دشمن را جهاد کبیر دانست و اظهار کرد: رهبر انقلاب با استناد به آیه ۵۲ سوره فرقان «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا» این راهبرد را تبیین کرده‌اند. جهاد کبیر، جهاد نظامی و استفاده از تانک و توپ نیست، بلکه جهاد لسان، قلم و جهاد شناختی است. ما باید برای جامعه تبیین کنیم که هدف اصلی دشمن، سلطه است و پذیرش این سلطه، عوارض سنگینی همچون خروج از ولایت خدا را در پی دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه خطرناک‌ترین و مهم‌ترین جنگ دشمن، جنگ شناختی است، تصریح کرد: جنگ شناختی یعنی جنگ بر سر مبانی فکری و اعتقادی؛ یعنی جنگ با حقیقت توحید با حفظ ظاهر توحید. دشمن می‌خواهد «لا اله الا الله» در اذان گفته شود اما در میدان عمل زیر پا گذاشته شود. این جنگ، برای تصرف دو محور بزرگ انسان یعنی «ذهن» و «قلب» است. دشمن به دنبال اشغال سرزمین‌ها نیست، بلکه می‌خواهد آدم‌ها را اشغال کند و مرکز کنترل و فرماندهی رفتارها یعنی بینش و گرایش آن‌ها را به دست بگیرد.

وی با اشاره به اینکه جنگ شناختی یعنی تغییر الگوها، تغییر دستگاه محاسباتی و تحلیلی نخبگان و مردم، و تغییر ذائقه فرهنگی و سیاسی، افزود: دعوای تاریخی انبیا و شیاطین بر سر شاکله انسان‌ها بوده است. دشمن در جنگ شناختی به دنبال منفعل کردن جامعه و جنگ از درون است. این همان چیزی است که فرماندهان دشمن نیز به آن اعتراف کرده‌اند که هیچ عملیات بیرونی بدون همراهی از داخل به نتیجه نمی‌رسد.

حجت الاسلام حاجی صادقی با ذکر نمونه تاریخی قیام امام حسین (ع)، بیان کرد: یزید دنبال سر امام حسین نبود، بلکه دنبال دست او برای بیعت بود. او تسلیم شدن و امضای حاکمیتش توسط امام را می‌خواست، اما امام حسین (ع) سر داد ولی دست نداد. این دعوا بر سر فرماندهی و حاکمیت، امروز نیز ادامه دارد و ما یا در جبهه حسینی هستیم یا نیستیم. استقامت در این راه هزینه دارد، اما هزینه آن «عزت» است، در حالی که هزینه سازش، ذلت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که در جنگ شناختی شکست نخورده‌ایم، حتی اگر آسیب ببینیم پیروزیم، گفت: قرآن به ما می‌آموزد مادامی که از اصول خود دست برنداشته‌ایم، نباید هیچ نگرانی و غصه‌ای داشته باشیم. «فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ». کسی که خدا را دارد، غصه ندارد. کسی که در جبهه امام حسین (ع) است، پرچمش «فإذن لا نبالی بالموت» (پس باکی از مرگ نداریم) است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اعتراف به موفقیت نسبی دشمن در جنگ شناختی، اظهار کرد: متاسفانه دشمن در این میدان موفق‌تر از جنگ‌های دیگرش بوده و پیروزی‌هایش در عرصه‌های دیگر، معلول پیروزی در جنگ شناختی است. این انفعال و خودباختگی که در برخی نخبگان و مدیران دیده می‌شود، نتیجه همین جنگ است. امروز، محوری‌ترین وظیفه ما جهاد علمی و تربیتی، یعنی جهاد شناختی است. باید فرهنگ بسیجی و علوی که همان فرهنگ ایستادگی بر اندیشه و گرایش است را تقویت کنیم.

