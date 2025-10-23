به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، از توافق آتشبس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد.
وی در این پیام نوشت: من بهگرمی از توافق آتشبس میان پاکستان و افغانستان استقبال میکنم؛ توافقی که با میانجیگری موفق دو کشور برادر، قطر و ترکیه، ممکن شد.
راجه ناصر افزود: امضای این توافق تاریخی نشان میدهد که گفتوگو و دیپلماسی مؤثرترین راه برای حل منازعات است. من این توافق را گامی مهم بهسوی صلح پایدار میدانم.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان همچنین ابراز امیدواری کرد که افغانستان بهطور کامل به تعهدات خود پایبند بماند، زمینه ثبات پایدار در پاکستان را فراهم آورد و دورهای از صلح، همزیستی و رفاه مشترک را میان دو ملت تقویت کند.
