به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، تأکید کرد که مسئله کشمیر بزرگ‌ترین تهدید برای صلح در جنوب آسیاست، زیرا این موضوع دستور کار ناتمام تقسیم شبه‌قاره هند است که استعمار با اهداف شوم خود و برای ایجاد ناامنی و هرج‌ومرج در منطقه عمداً حل‌نشده باقی گذاشت.

وی گفت: کشمیری‌ها و فلسطینی‌ها امروز نیز در راه دستیابی به حقوق اساسی انسانی خود، قربانی سیاست‌های دوگانه و ظالمانه مدعیان عدالت جهانی هستند. در سرزمین خود بی‌خانمان و آواره شده‌اند؛ در حالی که از یک‌سو سخن از روز جهانی میراث فرهنگی گفته می‌شود، از سوی دیگر، تمدن‌ها و میراث هزاران‌ساله آنان نابود گردیده است. سرزمین‌های اشغالی کشمیر و فلسطین، نمونه آشکار ظلم، ویرانی و نفاق بین‌المللی‌اند.

نقوی با اشاره به ۲۷ اکتبر، روزی که در سال ۱۹۴۷ ارتش هند بدون هیچ مبنای قانونی و مشروع، کشمیر را اشغال کرد افزود: در آن روز سیاه، پایه‌های ظلم و ستم علیه مردم کشمیر نهاده شد و ارتش هند به‌صورت غیرقانونی وارد این سرزمین شد. بیش از هفت دهه گذشته است، اما هنوز هم کشمیری‌ها و فلسطینی‌ها زیر چرخ‌های ستم و سیاست‌های دوگانه جهانیان خرد می‌شوند.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان ادامه داد: در سرزمین خود، وارثان حقیقی را از خانه و کاشانه‌شان بیرون کردند و آواره ساختند؛ با این حال، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به‌جای دفاع از مظلومان، برای منافع خود از عناوین دیگر استفاده می‌کنند و چشم بر جنایات می‌بندند. آیا هیچ ظلمی باقی مانده که بر این ملت‌های مظلوم روا نداشته باشند؟ با این همه، هیچ کشور یا نهاد بزرگی جرأت ندارد حتی کلمه‌ای علیه دموکراسی دروغین هند یا رژیم غاصب صهیونیستی بر زبان آورد.

وی با اشاره به تناقض رفتار سازمان ملل گفت: در حالی که این سازمان پیام حفاظت از میراث فرهنگی می‌دهد، در عمل شاهد نابودی تمدن‌ها و فرهنگ‌های کهن هستیم، بدون هیچ واکنشی از سوی مدعیان حقوق بشر. این بزرگ‌ترین نشانه ریا و دوگانگی در جهان امروز است.

نقوی در پایان تأکید کرد: ما به پشتیبانی سیاسی، اخلاقی و دیپلماتیک از مردم کشمیر ادامه خواهیم داد. آن روز دور نیست که خورشید آزادی بر اساس آرزوهای مردم کشمیر طلوع کند.

